A la ciutat de Girona es reclicla una mitjana de 22,96 quilos de vidre per habitant. És una de les taxes més elevades d’Espanya entre les capitals de província, ja que només la superen ant Sebastià, amb 36,22 quilos per persona; Pamplona (27,33) i Bilbao (24,27).

Els nivells de recollida de vidre a Espanya van créixer un 5 per cent en 2021 i van recuperar els nivells prepandemia, segons dades del sistema integrat de gestió Ecovidrio, que assenyala que cada espanyol va dipositar en el contenidor verd 64 envasos per persona, uns 19 quilograms per persona durant l’any passat.

El balanç de 2021 indica que aquest creixement del 5 per cent suposa tres punts per sobre de la pujada estimada del consum. En total s’han recuperat 884.000 tones d’envasos de vidre, una xifra similar a la de 2019. Amb la seva recuperació s’ha evitat l’emissió de CO₂ a l’atmosfera equivalent a donar 140 vegades la volta al món amb avió.

Per comunitats autònomes, les que més vidre van dipositar en el contenidor verd van ser Balears, amb 36,5 quilos per habitant; País Basc, amb 28,2 quilos per habitant; La Rioja, amb 26,8 quilos per habitant; Navarra, 26,1 quilos per habitant i Catalunya, amb 22,8 quilos per habitant.

De mitjana, aquestes dades suposen que cada dia de 2021 es van dipositar més de 8 milions d’envasos, 5.700 envasos per minut en els 240.302 contenidors distribuïts pel conjunt d’Espanya.

Per a Ecovidrio, aquest és un resultat «molt positiu» en el context d’incertesa que «demostra que la separació dels envasos de vidre continua en ascens a Espanya i que es tracta d’un hàbit consolidat entre ciutadania i professionals hostalers».

A més del vidre dipositat en els iglús, Ecovidrio va recuperar també 66.502 tones de vidre a través de plantes de tractament de residus urbans. Es tracta d’envasos que no van ser separats correctament en origen i que van acabar en les escombraries. Aquest material va ser reincorporat a les plantes de reciclatge de vidre per a la fabricació de nous envasos.

Ecovidrio indica que les últimes dades de taxa de reciclatge de vidre publicats pel Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic situa la taxa de reciclatge en el 79,8 per cent.

No obstant això, l’objectiu del Pla Estratègic de l’entitat és superar en 2025 «folgadament» els objectius de reciclatge que exigeix la Unió Europea i aspira a recuperar en aquesta data el 90 per cent de tot el vidre que es posa en el mercat.

Una de les aportacions més importants al contenidor verd procedeix dels establiments d’hostaleria i restauració, conegut com el canal Horeca, ja que genera més de la meitat de residus d’envasos de vidre que es posen en el mercat. Ecovidrio treballa de manera específica amb aquest sector en matèria de mobilització, informació i en plans operatius intensius dissenyats de manera específica per al sector.

El 2021, Ecovidrio va visitar 96.154 establiments de tota Espanya i va posar en marxa 500 campanyes, la majoria al costat d’ajuntaments per a informar i formar als professionals sobre ordenances municipals que estableixen l’obligatorietat de reciclatge.