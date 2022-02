L'Ajuntament de Girona reclama al govern espanyol que faci efectius els 800.000 euros per a la comissaria de Santa Eugènia, que es van incloure als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2021 a través d'una esmena de JxCat. L'alcaldessa, Marta Madrenas, que ja ho ha demanat dues vegades per escrit, ha tornat a fer-ho aquest dimarts aprofitant que la nova delegada, Maria Eugènia Gay, li ha fet una visita institucional. Madrenas assegura que és "incomprensible" que la Moncloa els "ignori" amb "excuses de mal pagador". I més tenint en compte que els PGE "menystenen" tant la demarcació com la ciutat. Ja avança que hi insistirà per activa i per passiva fins on calgui i que, si no se'ls abonen, estudiaran "altres fórmules" perquè se'ls pagui.