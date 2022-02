A Llagostera hi ha constància que sis veïns del poble van ser deportats als camps d’extermini nazis i, en el seu rècord, l’ajuntament s’ha afegit al projecte Stolpersteine per col·locar sis llambordes. Claudi Pibernat, Enric Rigau, Florenci Viñolas, Francesc Llagostera, Joan Mascort i Emili Puigmolé van ser deportats a Mauthausen o a Buchenwald. «En aquests moments¡ que la ultradreta s’ha rearmat a tot el món i a l’estat espanyol, que el neofeixisme cada vegada és més present a l’espai públic i el revisionisme històric i els discursos d’odi segueixen incrementant-se, és imprescindible crear espais de memòria per fer presents els crims de la història i pedagogia dels valors de la pau, de la tolerància i del respecte entre les generacions més joves», diu el regidor Enric Ramionet.