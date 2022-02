L’Ajuntament de Girona ha obert dos expedients, un dels quals pot acabar amb sanció, al propietari d’una finca de Montjuïc per diferents infraccions urbanístiques. El veí d’un terreny del carrer Torre de Sant Joan està fent obres sense cap permís, movent terres i saltant-se tota la normativa urbanística vigent, ocupant terrenys públics i aixecant un mur amb material divers que perjudica l’habitatge de la família que viu al costat.

L’Ajuntament li ha fet un requeriment per tal que ho tregui tot i apunta que en cas que no ho faci, ho executarà el consistori subsidiàriament i posteriorment li passarà la factura de les obres, que es calcula que seran quantioses. La família de la finca del costat està desesperada i reclama celeritat a l’Ajuntament fins al punt que ha demanat ajuda a la Defensora de la Ciutadania, Marta Alsina. Les tramitacions però, van més a poc a poc del que voldrien ja que cal anat seguint uns passos i un calendari, sovint massa lent.

Un dels expedients és d’ofici de recuperació de domini públic i l’altre és de disciplina urbanística, segons ha explicat el tinent d’alcaldia de l’àrea d’Urbanisme, Lluís Martí. Pel que fa al solar municipal, el regidor ha explicat que ja han aprovat el projecte per restituir la zona pública i ara licitaran les obres. Si el veí persisteix en no col·laborar, els treballs els encarregarà l’Ajuntament a una empresa i posteriorment li cobrarà al veí. El procés podria ser complicat perquè, ara mateix, s’hi hauria d’accedir per un solar que sí que pes propietat privada i caldria demanar autorització judicial prèviament.

Respecte del mur que està aixecant al seu terreny però descontroladament, sense complir la normativa urbanística i que afecta la finca veïnal, l’expedient obert per alterar la disciplina urbanística pot acabar amb una important sanció econòmica. A més, se li reclama que retiri el mur. En cas de no fer-ho, també es procedirà a fer-ho subsidiàriament.

Les denúncies per part de la família que viu al costat van començar l’any 2017 i han continuat fins a l’actualitat. Un informe d’un arquitecte demostra amb fotografies i mapes el seguit d’infraccions. El mur que s’ha anat aixecant i que arriba als quatre metres d’alçada, és cada cop més «desmesurat» i amb «elements punxants» segons aquest document. Hi ha obra ceràmica, blocs de formigó, runa, taulons de fusta, baranes metàl·liques i reixes, entre d’altres, narra l’informe. També s’hi poden veure electrodomèstics. En alguns punts està estintolat contra parts de la finca dels veïns i mostra poca estabilitat perquè s’ha anat fent amb diferents fases i amb material divers.

«Un risc per a les persones»

El resum de l’informe d’aquest arquitecte és que el mur i el terraplenat «no ha seguit un càlcul ni disseny previ que garanteixi la seva estabilitat, representa un impacte visual important, és un risc per a les persones que facin ús de l’escala d’accés a la planta pis de la finca del costat i augmenta el risc de patologies i humitats a les edificacions prexistents de la finca del costat, especialment sobre les que el mur es recolza directament , sense un tractament i protecció previs i impedint el seu manteniment». També relata que «la manca de garanties d’estabilitat i risc de col·lapse en cas de pluges importants o continuades, especialment si hi transiten vehicles per la zona terraplenada, pel fet d’estar estintolat i molt proper a les edificacions de la finca del costat, representa un risc sobre l’estabilitat d’aquestes edificacions preexistents i de les persones que hi habiten o en fan ús».

«Intentarem anar el més ràpid possible», assegura el regidor d’Urbanisme, Lluís Martí, conscient de les greus alteracions a la zona que està provocant aquests veí, tant en terrenys públics com a tocar d’un habitatge d’una altra família.