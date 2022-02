L’assalt a la popular botiga de jocs i joguines Zeppelin la nit de divendres a dissabte és, només, el darrer exemple, dels robatoris a comerços i locals de restauració que han encès l’alarma a propietaris de negocis i veïns del Barri Vell i el Mercadal. Abans del Zeppelin, que està situat a la plaça Santa Susanna del Mercadal, locals com el FockViu de la plaça Independència, el Tomasa de la Rambla o El Forn de la Plaça Sant Pere van ser alguns dels locals víctimes d’uns robatoris que, en paraules del regidor de Seguretat, Eduard Berloso, «preocupen» al govern municipal. «Evidentment que ens preocupa tot el que ha passat aquesta última amb diferents robatoris, molt focalitzats a Barri Vell i a Mercadal, i fruit d’això m’he reunit aquest matí amb els responsables de la Policia Municipal i hem decidit reforçar amb una patrulla extraordinària que, durant tota la nit, vigilarà exclusivament aquesta zona», va explicar ahir a Eduard Berloso poc després que, en un comunicat, l’Ajuntament de Girona anunciés aquesta decisió de posar més policies al carrer de nit per «augmentar el control en zones on s’hi ha detectat augment de robatoris en comerços aquestes últimes setmanes, especialment Barri Vell i Mercadal».

Allau de robatoris i intents d’assalts en bars i comerços del Barri Vell En la reunió amb l’intendent Joan Jou i altres càrrecs de la Policia Municipal, Eduard Berloso i els responsables del cos van analitzar uns casos que, a parer seu, «són una situació extraordinària d’aquesta última setmana, perquè les estadístiques anuals de delictes sempre van a la baixa», i es van citar d’aquí uns dies tenir un informe més detallat sobre tots aquests casos recents i sobre el perfil dels seus autors. «Hem d’acabar d’estudiar el que ha passat, quantes accions hem hagut de fer, a quantes persones s’han detingut i quantes d’aquestes ja estan voltant pel carrer», detallava ahir Berloso que era conscient del malestar que havien causat els darrers atracaments entre el sector del comerç i la restauració. «Tenim previst reunir-nos amb les diferents associacions per parlar-ne i així veure, si entre tots plegats, aconseguim una sensació de més tranquil·litat», conclou el regidor de Seguretat de l’equip de govern que lidera Marta Madrenas. Destrosses en el robatori a la botiga Zeppelin del Mercadal de Girona Sobre la nova patrulla que es destinarà al Barri Vell i al Mercadal en el torn de nit, Berloso va explicar que «a Barri Vell i Mercadal ja teníem un reforç en els torns de matí i tarda, i ara també n’hi haurà en el nocturn»; un augment que, tenint en compte que la plantilla de la Policia Municipal no va gens sobrada d’efectius «comportarà haver de reorganitzar una mica els torns i serà extraordinària en tots els sentits perquè s’oferirà en hores extraordinàries».. S'emporten la caixa automàtica d'un bar de Girona, els Mossos la recuperen i detenen un dels lladres Sense cita prèvia per denunciar En la mateixa reunió, Berloso i Jou van acordar que s’acabi amb la necessitat de demanar hora per posar denúncies a la comissaria de la Polícia Municipal del carrer Bacià. Fins ara, en motiu de les restriccions sanitàries per la pandèmia, no es podia posar cap denúncia sense concertar cita, fet que havia provocat queixes per part d’algun dels establiments afectats. «Es podrà continuar demanant hora, però, al mateix temps, qui vulgui podrà anar a la comissaria del carrer Bacià les vint-i-quatre hores del dia per posar denúncies o per comunicar el que necessiti amb la policia», va detallar Berloso sobre el canvi de la política d’accés a la comissaria de la Polícia Municipal de Girona.