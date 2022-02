Un programa de foment de emprenedoria (Deep Tech Initiator), un dispositiu mèdic no intrusiu (Smart Lollypop), una iniciativa de reciclatge i reutilització (Ecomemb), una tecnologia (biomèdica) i una plataforma d’innovació oberta (InnovaGirona). Aquests són els cinc projectes amb que la Universitat de Girona serà present a la fira 4 Years From Now (4YFN) que, entre el 28 de febrer i el 5 de març, se celebrarà a Barcelona dins del marc del Mobile World Congres.

4 Years From Now està considerada una de les deu cites més rellevants a escala mundial en l’ecosistema de les start-ups i, segons la UdG, la seva presència en el certamen respon a l’objectiu de presentar les iniciatives seleccionades per intentar «connectar-les amb altres start-ups, inversors i corporacions i fomentar la creació de noves idees empresarials». Per això, i seguint la línia de col·laboració amb el territori per fer de transferència tecnològica que ha defensat sempre l’equip de rector Quim Salvi, la UdG també ha obert la seva presència a la fira a un grup d’iniciatives de «l’ecosistema innovador gironí». Per aquesta via, els «business angels» BAGi, la constructora d’edificis sostenibles Orpheus, el software de dispositius mèdics Xkelet i la xarxa digital d’inversors Mentyco seran presents a 4 Years From Now dins del mateix espai de la UdG.

Entre els conferenciants en l’edició d’aquest d’any del congrés barceloní hi ha noms com David Siegel (Meetup). Zina Jarrahi (AMPT), Oscar Pierre (Glovo), Maximilian Tayentathal (N26) o la presidenta de l’Italian National Innovation Fund, Francesca Bria, i la directora del CCCB Judit Carrera.

Els organitzadors han estructurat la fira sobre quatre eixos. El primer seria l’Humanisme Tecnològic, per analitzar com la innovació influeix en la humanitat i la societat; el segon dedicat als Fundadors, amb gent com el mateix Oscar Pierre de Glovo compartint idees i consells; el tercer, denominat, «Funding & Corporate Venturing», on es compartiran pràctiques sobre disseny i programes; i el darrer el de Ments creatives on s’exploraran les últimes tendències en cultura i entreteniment. A diferència del que havia passat en altres, la fira 4 Years From Now i el Mobile compartiran espais al recinte firal de la Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat amb la intenció de facilitar el contacte entre les start-ups i les grans empreses del sector de la tecnologia. 4 Years From Now té 600 expositors confirmats, un d’aquests la Universitat de Girona.