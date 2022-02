El recentment escollit candidat d'ERC a l'alcaldia de Girona en les eleccions del pròxim any, Quim Ayats, veu aquesta elecció com un nou «pas endavant» de la seva formació a la ciutat, després de la incorporació a l'equip de govern que va signar el setembre de 2020. Ayats ha explicat aquest dimecres, un dia després de rebre el suport de més del 90% de la militància local, que, llavors, es va optar per aquest compromís convençuts que la pandèmia obligava «a ser útils».

Quim Ayats repetirà com a alcaldable de Girona el 2023 L'actual vicealcalde gironí ha recordat que va iniciar la legislatura en l'oposició amb quatre regidors, però que aquell «moment molt complicat» marcat per la irrupció de la crisi sanitària va motivar la incorporació al govern per «ser part de la solució». Ayats està convençut que, ara, amb «estabilitat i un equip cohesionat» és el moment de fer aquest nou pas endavant, que el porta a convertir-se en el primer candidat d'ERC a Girona que repeteix en dos comicis consecutius.