L’Ajuntament de Girona ha començat aquesta setmana les obres de substitució de les peces metàl·liques de la vorera del carrer del Nord continuant amb la mateixa línia d’actuació que ja es va realitzar al carrer de Santa Clara fa dos anys. Els treballs de retirada i col·locació de les noves peces, que seran lloses de pedra de basàltica flamejada, tenen una durada prevista de quatre mesos.

«Tothom sap que les peces metàl·liques eren un inconvenient per la gent que va a peu, per això tenim clar que hem de substituir-les per peces de pedra més segures, i garantir així les millors condicions per aquest eix tan important del Mercadal», explica la regidora Marta Sureda.