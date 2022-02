Que la majoria d’artistes fossin russos no pressuposava que els seus espectacles fossin d’alta qualitat. Però sí. Rússia es va endur, en la gala final del Festival Internacional del circ Elefant d’Or de Girona els dos ors i les tres plates que va concedir el jurat d’experts. Els dos màxims guardons van correspondre a dos espectacles aeris: L’espectacle Anna liderat per D. Efremkin amb cintes aèries i que se centra en la vida d'Anna Karenina i el número Still loving you del Duo Sukhorukov, amb una xarxa aèria, una disciplina que per primer cop es veia a Girona. El primer es va poder veure a la semifinal vermella i el segon a la blava. El vot del públic de les gales prèvies va premiar també l’espectacle «Anna».

Una de les plates va ser per l’espectacle d’ambient carnevalesc que combinava tres disciplines acrobàtiques: els salts al llit elàstic, els jocs icaris i la barra russa en una companyia liderada N. Grushin i el xou Venice Carnival. Es va poder veure a la semifinal blava. Dues dels números premiats amb la plata van competir a la semifinal vermella. La primera obria la gala: Coronation, amb un ballet aeri liderat per V. Dulich amb corones concèntriques pujant i baixant. L’altre era White Flag , una atracció que, encapçalada per K. Eganian, actuava fora de les parets del Circ Bolshoi de Moscou en un número que està executat per dos portors, o bases, encarregats de projectar els tres àgils, o veletes, pels aires. La crítica va concedir el guardó a aquest espectacle. Els bronzes van ser pel mà a mà dels mexicans Hermanos Latino, els malabars dels xilens Hermanos Reyes i els espectaculars salts amb volteretes impulsats per bàscules del grup de Mongòlia Troupe Zola New Generation Els primers provenien de la semifinal blava i els dos darrers de la vermella. Pel que fa a l’assistència al desè aniversari, malgrat la incertesa arran de la pandèmia, més de 27.000 espectadors han viscut el circ de qualitat a la gran carpa de la Devesa al llarg de sis dies. El Festival del Circ de Girona escalfa motors amb 20.000 entrades venudes a dos dies de l'estrena