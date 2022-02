L'Ajuntament de Girona ha engegat una campanya publicitària per donar visibilitat a alguns dels sectors del territori més afectats per la pandèmia. A través de la inserció d'una sèrie de de missatges publicitaris vinilats als taxis de Girona i de Salt, l'acció busca estimular la recuperació de l'economia tot incentivant el consum de serveis i productes locals. La campanya té per lema 'Torna amb Taxi!' i està impulsada per la principal empresa que gestiona el servei de taxis de la ciutat, GiTaxi. En total hi haurà cinc tipus de vinilats, adreçats als consumidors i consumidores de diversos productes i serveis que s'ofereixen al territori: el teatre, la música en directe, l'oci nocturn, la restauració i el petit comerç.

La regidora de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona, Marta Sureda; el president de l'empresa GiTaxi, Fernando Samitier, i el coordinador de GiTaxi, Lluís Baulida, han donat a conèixer avui la posada en marxa d'aquesta acció comunicativa, que compta amb el suport del consistori. "Des del govern valorem molt positivament totes aquelles iniciatives de dinamització econòmica promogudes pels diferents agents econòmics de la ciutat", ha explicat Sureda. "Les seves actuacions, les sinèrgies intersectorials i la complicitat publicoprivada són essencials per avançar cap a la plena recuperació econòmica", ha afegit la regidora Tots ells, sectors que han vist limitada la seva activitat per les mesures contra la covid-19. Cada peça convidarà la ciutadania a gaudir d'aquestes propostes, i a tornar a casa amb taxi. En el marc de la campanya, es retolaran més de 30 taxis de Girona i de Salt, que cobreixen trajectes dins d'aquestes dues ciutats i fins a Sarrià de Ter, i es compartiran missatges a través de les xarxes socials. A banda d'impulsar la recuperació d'aquests àmbits econòmics, des de GiTaxi també s'espera que l'acció beneficiï el sector del taxi i propiciï altres col·laboracions entre activitats que poden ser complementàries.