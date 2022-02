Guanyem Girona s’ha mostrat «preocupat» pels recents robatoris nocturns en establiments de la ciutat. El regidor Xevi Villarreal ha subratllat la necessitat d’un govern «proactiu» que no faci actuacions «esporàdiques» en matèria de seguretat cada vegada que hi hagi increments de robatoris i ha exigit «canvis estructurals en el model de seguretat perquè s’assoleixi una policia local de proximitat de veritat». El govern va anunciar dilluns «l’augment d’una patrulla de la policia al torn de nit».

Per al grup de l’oposició, «treure una patrulla de Pla de Palau, Sant Narcís o Santa Eugènia durant uns dies i portar-la al centre no solucionarà el problema de fons». També han demanat la fi de la cita prèvia per denunciar, just l’endemà que l’Ajuntament hagi dit que s’acabarà.