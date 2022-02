El jutjat de Primera Instància i d’Instrucció 5 de Girona ha concedit una indemnització de més de 400.000 euros per la mort de dos veïns de Salt en un accident de trànsit a l’AP-7 a l’altura de Vilablareix el 2017.

El succés va tenir lloc el primer dia de pont de desembre, on s’hi van veure implicats fins a sis vehicles, quatre turismes, un camió i una furgoneta. Els ocupants d’un dels turismes van perdre la vida. Es tracta de W.A.V.E i de A.M.R.M de 21 i 25 anys respectivament. Més de quatre anys després, els jutjats han resolt el conflicte que es va iniciar entre les asseguradores dels vehicles implicats per determinar qui havia estat el responsable del succés.

La sentència resol que l’accident es va produir per la sortida de via del turisme Opel Corsa on viatjaven les dues víctimes. El vehicle va fer diverses voltes de campana fins que va aturar-se al carril ràpid de l’autopista, on va rebre impactes de dos turismes. La força de l’impacte va provocar que les víctimes sortissin disparades del cotxe, que va acabar cremat. L’aparatós accident va provocar cues de fins a set quilòmetres durant més de tres hores en direcció nord.

Totes les asseguradores implicades en l’incident van ser demandades, i van discutir quin dels assegurats era el responsable de la mort dels dos ocupants de l’Opel Corsa, ja que l’informe dels Mossos d’Esquadra no va poder concloure en quin moment es va produir la mort.

Pel que fa a la indemnització, que es reclamava de forma solidària, el jutjat ha determinat que les asseguradores hauran de fer-se càrrec de pagar a les famílies de les víctimes. A més, també té en compte la situació personal d’una de les víctimes a l’hora de determinar quina era la seva convivència familiar.

Concepte «modern» de família

A l’hora de tenir en compte qui pot optar a la indemnització pertinent, la resolució judicial deixa clar que cal tenir en compte el concepte «modern» de família i la realitat social actual.

El bufet Vosseler Abogados, que ha dut el cas, considera que la sentència es refereix de manera innovadora a la figura dels familiars, ja que una de les víctimes convivia entre setmana amb uns familiars i els caps de setmana amb altres.

En aquest sentit, la sentència resol que tot i que el més normal és pensar que difícilment es pot conviure amb la mateixa familiaritat en més d’un nucli familiar, «la realitat social actual (...) suposa comprendre situacions no tan convencionals, però a la vegada properes».

Així doncs, el jutjat ha concedit 202.003,86 euros i 214.742,46 euros a les famílies de les dues víctimes.