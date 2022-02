L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat d'abusar de la filla de la seva parella a Quart. Els fets haurien tingut lloc durant el principi del confinament, quan la víctima tenia 15 anys.

Segons el relat de les acusacions, que la defensa nega, el processat va acudir a l'habitació de la víctima mentre estava fent la migdiada i es va estirar al seu costat. Llavors, va fer-li tocaments a l'esquena intentant arribar a la zona genital, sense aconseguir-ho perquè la menor s'hauria girat per impedir-ho. Segons ha explicat la víctima al judici, l'últim que li va dir l'acusat abans de marxar de l'habitació va ser: "vols que et torni a despertar?"

Per aquests fets la fiscalia demana 4 anys i sis mesos de presó en considerar que es tracta d'abusos sexuals a víctima menor de 16 anys. En canvi, el processat nega l'abús, i assegura que aquell dia es va limitar a anar-la a despertar perquè era l'hora de sopar. Durant la seva declaració ha dit que la noia estava dins el llit i que la va sacsejar, "segurament a la part de l'esquena", perquè estava dins els llençols i no hi va parar gaire atenció. Just després, en "menys d'un minut", li va sonar el telèfon i va tornar a baixar, on va estar parlant amb la seva mare.

Aquella mateixa nit la menor va denunciar els fets, després d'explicar-ho a un amic seu i al seu pare biològic, amb qui no havia tingut cap relació durant anys. Segons ha dit la víctima, "no volia que a partir d'ara aquest fos el meu dia a dia i que abusés de mi cada dia".

Personalitat "maquiavèl·lica"

La víctima havia tingut problemes de disciplina, segons va posar de manifest la defensa. "Es va inventar una agressió a l'escola quan la van enganxar fumant al lavabo", va explicar la mare. A més, un informe mèdic fet quan tenia deu anys va determinar que la menor tenia "problemes d'autoritat" i que si no se li deixava clar el principi d'autoritat podia desenvolupar un trastorn "negativista i desafiant". L'informe descriu la seva conducta com a "distorsionada". Precisament, el seu pare biològic l'havia denunciat a la fiscalia de menors per problemes de conducta.

Segons l'acusat, havia tingut una relació "normal" amb la víctima, fins que hi havia conflictes. En aquells moments, "per aconseguir el que vol fa el que sigui necessari: al col·legi, amb els companys o amb el seu pare", ha conclòs.

La defensa demana que s'absolgui l'acusat de tots els càrrecs. El judici ha quedat vist per a sentència.