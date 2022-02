EL portaveu del PSC de Salt, Joan Martín, lamenta que l’Ajuntament no es personi com a acusació pública en defensa dels policies que van acabar ferits quan intentaven evitar l’ocupació d’un pis al carrer Doctor Ferran.

«Resulta lamentable que els agents de policia que han resultat ferits no rebin el suport del Departament d’Interior de la Generalitat i de l’Ajuntament de Salt», apunta Martín. En l’incident van resultar cinc agents ferits i es van detenir tres persones. Els socialistes apunten que «tampoc s’han fet declaracions de suport des de l’Ajuntament al·legant que els fets s’estan investigant». «Aquestes declaracions suposen una presumpció de culpabilitat, com si els policies presumptament no haguessin actuat conforme a llei» lamenta Martín.