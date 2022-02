El debat sobre la possibilitat que es talli puntualment el trànsit motoritzat la carretera d’accés als Àngels des de Quart segueix ben viu. Per aquest dijous s’ha convocat una reunió on hi ha prevista la presència de diversos ajuntaments, entitats i organismes per tractar l’opció d'aquesta restricció de pas, per convertir-la en exclusiva per a ciclistes unes hores.