El veí de Montjuïc a qui l’Ajuntament de Girona ha obert dos expedients per unes presumptes obres il·legals assegura que «tot és fals». Afirma que fa seixanta anys que viu a la finca del carrer Sant Joan i que tot el que ha estat fent estava «planejat l’any 1987». Francisco Montes considera que tot plegat és una venjança dels veïns amb qui ha tingut diverses enganxades en els darrers anys, per exemple per una antena de radioaficionat o per uns burros que tenia pasturant.

El veí assenyala que no ocupa terrenys de titularitat municipal, més enllà d’un camió que hi té aparcat. «no estic ocupant res», reitera. També afirma que el mur aixecat al límit amb els veïns està «dins de la seva propietat» i que el va fer perquè no el veiessin. Manté que «si fins ara no ha caigut, ja no caurà» i nega que estigui fet multitud de materials. «És una reixa amb tela, res més. Potser és lleig, però no vull que em vegin», insisteix. No descarta portat el seguit d’acusacions als jutjats.

L’Ajuntament ha obert dos expedients per les presumptes irregularitats en les obres i en moviments de terres. Vol recuperar un solar que afirma que és municipal i assegura que el mur incompleix la disciplina urbanística, motiu pel qual el podria sancionar. El regidor d’Urbanisme, Lluís Martí, exposa que ha requerit al veí que si no repara tot el que ha fet de manera «il·legal», ho executarà l’Ajuntament i li cobrarà a ell. Segons el veí, són més de 200.000 euros que no pensa assumir i que l’Ajuntament «llançarà a les escombraries».