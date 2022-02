L'Ajuntament de Girona vol fer d'acusació perquè els jutjats enviïn a presó els multireincidents o els allunyin de la ciutat. L'alcaldessa, Marta Madrenas, explica que d'entrada començaran pels casos més flagrants: aquells delinqüents que acumulen més de 50 antecedents. De fet, subratlla que en els últims dies la policia n'ha detingut dos que actuaven a la ciutat. Un atracava vianants i l'altre robava a comerços del Barri Vell. Però poques hores després, ja tornaven a ser al carrer. "El sistema judicial té un problema greu, i la veritat és que tant la policia com jo mateixa ens sentim molt frustrats", afirma l'alcaldessa. "Això no pot ser", diu categòrica, afegint que "ningú pot entendre" que delinqüents amb aquest historial quedin lliures.

L'alcaldessa de Girona treu xifres per demostrar que la pressió policial, lligada a l'augment de patrullatges, ha estat efectiva per reduir els delictes a la ciutat. Ho fa contraposant les dades anuals del 2021, que es van exposar a la Junta Local de Seguretat d'aquest febrer, amb les del 2019 (l'últim any prepandèmia).

"Els robatoris amb força s'han reduït un 25%, els delictes amb violència ho han fet un 33% i, d'altra banda, les detencions han augmentat un 9%", subratlla Madrenas. "És a dir, han baixat substancialment aquell grup de delictes que creen més alarma social", afegeix.

Ara bé, més enllà de les dades, l'alcaldessa també admet que des de fa tres setmanes hi ha hagut un repunt de robatoris a comerços del centre de Girona. Sobretot a la zona del Barri Vell, on els lladres entren de nit quan l'establiment és tancat.

I que en paral·lel a quests delictes, des de principis d'any també se n'han detectat de més greus: els que cometen joves delinqüents envoltant vianants en ple carrer, intimidant-los i obligant-los a treure diners del caixer. "S'actua directament contra una persona, se l'amenaça i això espanta", diu l'alcaldessa.

Madrenas, però, també subratlla que tant Policia Municipal com Mossos d'Esquadra han estat a sobre d'aquests casos i han dedicat esforços a capturar els delinqüents. "I ho vull deixar clar perquè han fet molt bona feina", diu l'alcaldessa. Recorda les detencions que han fet mossos dels joves que n'atracaven d'altres i, en el cas dels robatoris al Barri Vell, explica que la policia ja ha arrestat tres lladres dels que entraven a comerços i que en té dos més d'identificats.

"A la tarda tornaven a ser al carrer"

"Què ha passat amb aquests detinguts després de passar a disposició judicial? Que a la tarda tornaven a ser al carrer", diu Madrenas. La sensació d'impunitat, subratlla l'alcaldessa de Girona, encara s'accentua més si es té en compte que dos d'aquests delinqüents superen els 50 antecedents i ja acumulen condemnes prèvies.

"El problema aquí no és de la policia; és el del sistema judicial, i ho confirmo", afirma categòrica Marta Madrenas. L'alcaldessa assegura que veure com aquests reincidents tornen a sortir lliures al cap de poques hores li genera "frustració" tant a ella com a la policia. Sobretot, quan en el cas de les entrades a comerços, els agents poden "posar nom i cognoms als tres o quatre delinqüents que arriben a cometre fins al 90% dels robatoris amb força a la ciutat".

"Pressionar" els jutjats

L'alcaldessa de Girona diu que no pot ser que amb aquests reincidents sempre es repeteixi la mateixa roda. "Entren al jutjat, surten i delinqueixen; entren al jutjat, surten i delinqueixen". "Això sí que crea alarma social", afirma Madrenas.

Per això, a partir d'ara, l'Ajuntament de Girona vol fer d'acusació perquè els jutjats enviïn a presó els multireincidents o bé els allunyin de la ciutat. La proposta, que ara s'està estudiant des dels serveis jurídics, es va acordar durant la reunió de la Junta Local de Seguretat. Es vol començar per aquells que acumulin més de 50 antecedents.

Quan Mossos o Policia Municipal detinguin un d'aquests multireincidents, ho comunicaran al consistori. I a partir d'aquí l'Ajuntament mirarà com ser acusació i comparèixer al jutjat quan el delinqüent passi a disposició. "Portarem els nostres advocats i farem més tensió i més pressió perquè l'ingressin a presó, i si no, que li imposin una ordre d'allunyament de la ciutat", explica l'alcaldessa.

"Tinc el convenciment que el problema és als jutjats; i qui ha de tenir la pressió, precisament, són ells", reitera Madrenas. "Quan un delinqüent entra i surt dels jutjats, i al cap de poc torna a actuar, la justícia ha de fer alguna cosa més del que fa; perquè això, no és normal", conclou l'alcaldessa de Girona.