«Volem continuar arremangant-nos per desencallar projectes de la ciutat i per liderar els canvis per construir la Girona del futur». Amb aquestes paraules, dimecres al vespre, l’actual vicealcalde, Quim Ayats, confirmava que tornarà a ser el cap de llista d’ERC a les eleccions municipals previstes per d’aquí a poc més d’un any, el maig del 2023.

Ayats és l’únic candidat confirmat oficialment, però, al PSC, Sílvia Paneque ja ha deixat clara la seva voluntat de repetir. I, encara que ahir fonts socialistes apuntaven que «en els pròxims mesos el partit farà diferents processos de primàries i proclamació de candidats a les diferents poblacions», el lideratge a Girona de la també diputada és massa indiscutible perquè algú li discutís el lloc de cap de llista. Ara bé, més enllà d’Ayats i Paneque, a la resta de partits encara està tot per començant per la decisió de Marta Madrenas sobre el seu futur.

El maig del 2023, Madrenas haurà estat més de set anys en el càrrec, hi va arribar després de la marxa de Carles Puigdemont a la Generalitat i de la breu etapa d’Albert Ballesta, i és una incògnita si decidirà que ja en té prou o, en canvi, es veu amb forces i il·lusió per encara un tercer mandat. En el cas que Madrenas decidís fer un pas al costat, Junts hauria de buscar un nou candidat encara que, fonts del partit fundat per Puigdemont, asseguraven ahir que «encara no tenim res previst». A l’espai de Junts a la ciutat, la figura més coneguda, i amb més acceptació de la militància, és l’actual consellera d’Universitats Gemma Geis. L’antiga vicerectora de la UdG ja va ser la més votada, per davant precisament de Madrenas, en les primàries per decidir el cap de llista per Girona en les darreres eleccions al Parlament. Ara bé, Geis forma part del govern de la Generalitat i hauria de voler deixar-lo per presentar-se a unes eleccions municipals on no tindria res assegurat. No sembla fàcil que faci aquest pas. Una altra via, en cas que Madrenas optés per no continuar, seria que algun dels actuals regidors de Junts fes un pas endavant. Número dos en les eleccions i president del partit a la vegueria de Girona, Maria Àngels Planas tindria la legitimitat per fer-ho. Però mai s’ha significat voler assumir molt protagonisme. Per altra banda, en aquesta travessa, també s’hauria de mesurar les possibles aspiracions de l’actual regidor d’Urbanisme, Lluís Martí, amb un perfil propi més marcat.

A l’entorn, o relativament a prop, del mateix espai polític que ocupa Junts, a les properes municipals de Girona podrien haver-hi fins a tres llistes més. Una, la del PNC, encapçalada per l’exregidor Carles Ribas; una segona amb un altre exregidor, Quim Oliva, de cara visible al capdavant de Girona X Girona; i una tercera amb la marca de Centrem, el nou partit de l’exconsellera Carme Chacón, que la setmana passada va anunciar la seva intenció de presentar-se a la ciutat sense, però, avançar el nom de cap possible candidat.

Segona força més votada en les eleccions del 2019 amb sis regidors, els mateixos que el PSC, Guanyem ha tingut un paper molt actiu a l’oposició al govern de Madrenas format pels nous regidors de Junts i els quatre d’ERC amb Lluc Salellas al capdavant. La seva continuïtat com a cap de llista, però, dependrà del que es decideix en les assemblees de la CUP, partit on milita Salellas, i les altres formacions que conformen la candidatura municipalista. De moment ahir, fonts de Guanyem asseguraven que tot just s’està «en una fase molt inicial del debat» i que encara no està definit el calendari ni la possible data per anunciar el cap de llista i la resta de la candidatura. A l’esquerra del panorama ideològic gironí també s’haurà de veure quina llista confeccionen els Comuns que, amb Eugènia Pascual de cap de llista, no van aconseguir entrar al consistori.

Molt més complicat, i fraccionat, és el sector dels partits constitucionalistes liberals, conservadors o, en el cas de VOX, de la dreta populista. El 2019, Ciutadans va obtenir dos regidors, Daniel Pamplona i Míriam Pujola, que han tingut molt protagonisme en els últims mesos després de tirar-se els plats pel cap i, com a regidors no adscrits, acabar salvant el govern de Marta Madrenas en la votació dels pressupostos (Pamplona) i del contracte de recollida d’escombraries (Pujola).

Ciutadans es presentarà segur, i Pujola seria la cap de llista més lògica, però des del partit d’Inés Arrimadas s’apuntava ahir que encara no podien confirmar cap candidatura i que la convenció autonòmica municipalista d’aquest cap de setmana a Lloret de Mar serà «el punt de partida inicial per impulsar el partit de cara a les municipals». Ciutadans, però, haurà de competir en un calador de vots on també voldran pescar el PP, ja sense Concepció Veray i a l’espera de com es confecciona una llista on un altre Veray, el seu germà Jaume, tindrà molt a dir com a president del partit a la província; VOX, que el 2019 no va arribar als 700 vots, però que està creixent a molts llocs; i Valents, un nou partit liderat per Eva Parera, que a Girona té com a cara més visible on es presenten públicament avui, a Jean Castel.