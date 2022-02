El final de la vida útil dels abocadors de Solius i Vacamorta, els dos amb una sentència ferma de tancament, fa témer a la diputada socialista Sílivia Paneque que el Govern de la Generalitat s’estigui plantejant obrir un nou abocador a la comarca del Gironès. «Si no hi ha una nova llei catalana i es compleixen els objectius de les directives europees, em temo que el govern tingui com a possible alternativa obrir un abocador al Gironès, i això és el que precisament volem evitar amb aquesta moció», explica Paneque sobre la moció parlamentària que el grup del PSC ha presentat per, entre d’altres sobre la gestió de residus, «planificar i aportar solucions a Solius i Vacamorta» i aconseguir «un compromís de no fer més abocadors» per part del govern català.

«Quin pla tenen per Vacamorta? El que varen presentar en porta a un horitzó de 80-100 anys, no sembla raonable. I per Solius? No deixin sols als ajuntaments davant una situació que pot generar situacions molt greus, sense cap alternativa i amb sobrecostos que alteren les finances municipals», es pregunta Paneque que considera que, en matèria de gestió de residus, la política del Govern de Pere Aragonès és com «llançar-se al mar sense carta de navegació, anar sense brúixola, actuar de manera arbitrària i poc racional». «En aquests moments de tots els residus municipals reciclem el 39%, valoritzem energèticament el 18% (enfront del 29% de la Unió Europea) i el 34% va a abocador, mentre que a Alemanya tenen un 55% reciclatge, un 44% de valorització energètica i només un 1% va a l’abocador, per exemple». Salvem Solius denuncia que l'abocador es manté obert "il·legalment" En la seva moció al Parlament, el grup del PSC també va instar el govern a complir «amb els objectius que estableixen les dues directives Europees del 2018 i 2019 d’economia circular i de reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic al medi ambient» i a «planificar i dimensionar les infraestructures necessàries a Catalunya per assolir aquestes directives europees». Girona té 60 factures pendents per valor de 690.000 euros amb l’abocador de Solius