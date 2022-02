El proper mes de novembre, la ciutat de Girona acollirà el campus presencial del programa «Generació propòsit» on 50 joves participants treballaran en «equip per proposar i desenvolupar idees que es puguin transformar en iniciatives capaces d’impulsar un futur més inclusiu i sostenible». «Generació propòsit» és un nou programa de la Fundació Princesa de Girona que ahir va presentar la seva planificació d’activitats on també destaca la cita final de final de la gira per Espanya denominada «Generació Talent» que es farà a la capital gironina els dies 9 i 10 de maig.

«Generació propòsit» està destinat a joves de 20 a 30 anys que tinguin «potencial de lideratge social». Els oferirà un programa de desenvolupament competencial, mentoria grupal i networking que els ha de permetre impulsar les seves idees per convertir-los en projectes reals capaços de «millorar el món». La convocatòria per buscar les 150 persones que participaran a la primera edició del projecte estarà oberta fins al 31 de març i està adreçat a joves que vulguin crear impacte en àmbits com la salut, la qualitat de vida, la sostenibilitat i el medi ambient; la igualtat d’oportunitats; l’educació o la cultura. Un cop escollits els 150 participants, el programa arrencarà amb una formació en línia de 40 hores que se celebrarà entre maig i juliol i que finalitzarà amb un «Impact Challenge» on els participants tindran una missió: resoldre un repte aportant solucions amb impacte. Entre els 150 participants, s’escollirà els 50 que obtinguin un millor resultat en el repte perquè assisteixin a un campus presencial de quatre dies a Girona el mes de novembre.