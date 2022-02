La junta de govern local de l'Ajuntament de Girona ha aprovat aquest divendres al matí la licitació per a redactar el projecte i dirigir les obres que s'han de fer al carrer de Barcelona, entre la nova Clínica Girona i l'antiga fàbrica Simon. Aquest pas permetrà projectar com es definiran els espais urbanísticament dins de la transformació que rebrà un dels eixos més importants de la ciutat. Actualment, en aquest espai hi ha naus industrials abandonades. L'espai compta amb 29.687 m² i més de 20.000 passaran a ser sòl públic. La resta es dedicarà a usos residencials i comercials, però un 30% de la superfície destinada a pisos haurà de ser per habitatges de protecció oficial.

Amb les obres de Clínica Girona a punt de finalitzar i les de l'antiga fàbrica Simon en marxa, l'accés sud de la ciutat tenia una peça clau per resoldre: com quedarà el tram que uneix els dos equipaments nous. Aquest divendres, el govern local ha posat fil a l'agulla per desencallar aquesta transformació urbanística amb la licitació de la redacció del projecte i direcció de les obres que s'hauran de fer al polígon 117, l'espai de 29.687 m² que hi ha entre la nova Clínica Girona i el futur institut Ermessenda.

Ara com ara aquest espai està format per naus industrials que han quedat abandonades. L'objectiu del consistori és fer un concurs perquè es defineixin els espais i com es distribueixen. La finalitat és donar una nova imatge en una de les entrades de la ciutat i adaptar-les a les noves necessitats de la ciutadania. La idea és que el projecte segueixi la línia urbanística que ha iniciat Clínica Girona amb la construcció del nou edifici en què hi ha àmplies voreres i un carril bici. Ara, el concurs que es licita permetrà «dibuixar per on passaran els carres, on estaran les zones verdes i preveure a on aniran els subministraments i serveis», segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Lluís Martí. Malgrat tot, el titular de l'àrea ha avançat que «falten uns anys perquè veiem les obres», ja que els terminis que es fixen per pensar i executar el projecte són llargs.

El que sí que queda clar és que la major part de la superfície d'aquest projecte serà de sòl públic. D'aquesta manera, els 29.687 m² que té l'espai afectat hi haurà 20.714,25 que seran espais públics. Es destinaran a usos diversos com ara zones verdes, vials i també el futur institut Ermessenda. La resta (8.972,75 m²) es destinaran majoritàriament a habitatges i també es permetrà donar usos comercials en planta baixa. El sostre edificat previst per aquest espai serà de 47.432 m² i 12.781 seran per a usos comercials. Això deixa 24.265 metres per a usos residencials a preu lliure, ja que els 10.385 restants (un 30%) haurà de destinar-se a habitatge de protecció oficial.