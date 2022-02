Una sentència dels jutjats de Girona ha donat la raó a l’Ajuntament de la capital a l’hora de rescindir el contracte a l’empresa que esta fent la reforma de l’edifici de la central del Molí pel retard que acumulava. La jutgessa ha constatat que l’adjudicatària, l’empresa Comsa, tenia quinze mesos per realitzar els treballs, i que quan portava acumulaves 25 mensualitats, tot just havia finalitzat un 27% de la feina.

En declaracions a Televisió de Girona, el regidor d’Urbanisme, Lluís Martí, es va mostrar satisfet per la decisió de la jutgessa que dona la raó al consistori gironí. El representat municipal va explicar que ara faran un projecte per tal de licitar l’obra pendent. Espera poder aprovar el projecte i obrir el concurs públic ben aviat.

La reforma de l’edifici, situat a la cantonada dels carrers Santa Clara i Perill, al barri del Mercadal, hauria de servir per tal que s’hi ubiquessin els serveis municipals econòmics i de recaptació.

L’Ajuntament, arran del conflicte amb l’empresa i l’obra, ja havia penalitzat Comsa prohibint-li presentar-se a cap concurs municipal durant dos anys.

La reforma de l’edifici està maleïda. El 2015 es va decidir convertir l’immoble en un espai cívic amb espai per a casal d’avis i per a l’associació de veïns. Les obres es van adjudicar a la promotora Actia Iniciativas SL, que va fer fallida quan portava un mes treballant-hi. Havia ofert 874.357euros. Aprofitant que la gent gran no veia de bon grat l’edifici i que s’havien paralitzat les obres, es va decidir que l’espai cívic s’acabés ubicant a la plaça Jordi de Sant Jordi. Mentrestant, l’Ajuntament va optar per canviar el projecte al Molí i posar-hi oficines de recaptació, multes i gestió tributària de l’Ajuntament. Els nous treballs es van adjudicar a Comsa, per 1.025.801 euros. Les obres van començar el desembre del 2017 amb la previsió que estiguessin llestes el març de l’any 2019. La troballa de restes medievals a l’edifici va fer alentir els treballs i es van prorrogar fins a finals de 2019.