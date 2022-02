L'Institut Santa Eugènia de Girona ha posat en marxa una iniciativa contra l’ús dels barbarismes per a salvaguardar el català correcte. La iniciativa, que ha comptat amb la complicitat de tota la comunicat educativa, va néixer després de corregir les primeres redaccions del curs, quan el professorat va detectar que «la majoria de l’alumnat escriu i parla amb tants barbarismes que, sovint, no sabem si la redacció és en català o en castellà», expliquen.

I és que al centre actualment s’hi parlen un total de 25 llengües. Això, però, no va tallar les ales a l’equip docent, que va posar fil a l’agulla a un projecte transversal per a totes les etapes educatives, que, primer, ha volgut posar el focus en el lèxic. Per això, la primera pota de la campanya ha consistit en la col·locació de rètols al passadís central del centre que il·lustren un total de 150 barbarismes amb la corresponent paraula correcta al costat. «Ens ha servit molt, sempre ens hi fixem quan passem pel costat i hem acabat descobrint moltes paraules que no coneixíem», explica una de les alumnes, Paola Rodríguez. La fórmula estrella, reconeixen, ha estat l’evolució del «tenir que» a «l’haver de». Tant, que reconeixen que quan algun alumne comet el calc a l’aula, tots salten a la defensa de «l’haver de». Però l’equip docent va voler anar un pas més enllà i el 22 d’abril ha convocat un concurs de barbarismes on hi podran participar els alumnes de tots els nivells d’ESO. Ara, confessen, l’aparador de mots els serveix per a «entrenar-se pel concurs». Perquè com deia Joan Fuster: «La llengua no ens la regalarà ningú, l’haurem de guanyar dia a dia».

Però el projecte no s’acaba aquí. I és que una altra de les potes és el foment de la lectura. «Intentarem que cada any ens pugui visitar un escriptor al centre», explica la responsable del Departament de Català i impulsora del projecte, Dolors Vilamitjana. De moment, però, ja han comptat amb la presència de Dolors Garcia i Cornellà i en breu els acompanyarà Maria Mercè Roca, a partir d’on els alumnes es prepararan un seguit de preguntes al voltant d’una obra de la qual, a més, l’escriptor convidat n’explicarà elements com el procés d’inspiració.

A més, assenyala Vilamitjana, també han volgut motivar l’alumnat en les seves pròpies llengües maternes, a partir d’on sentencia que «el foment del català no està renyit amb la riquesa lingüística del centre». En aquest sentit, van proposar als alumnes de Batxillerat traduir, cadascú en la seva llengua, el poema Dues amigues de Gabriel Ferrater. Ara, de les parets del centre pengen traduccions en xinès, francès, anglès, noruec, àrab, portuguès, urdú, llatí, italià o castellà.

Precisament, el director de l’Institut Santa Eugènia, Francesc Martí, sentencia que «volem apartar-nos de la dinàmica política de les llengües i volem subratllar la importància cultural de la riquesa lingüística». En aquest sentit, Vilamitjana sosté que aquesta campanya també és una manera de que els alumnes «entenguin que no hi ha competència, que les llengües són complementàries».

Ara, el professorat estudia poder fer intercanvis anuals en altres països de parla catalana perquè els alumnes descobreixin que «dues llengües poden estar en contacte, però mai en conflicte».