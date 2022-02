El Pla General de Girona, vigent des de fa vint anys, serveix per ordenar la ciutat en l’àmbit urbanístic, regeix el desenvolupament i defineix el seu possible creixement urbanístic. Al Pla s’hi detallen des de les zones verdes fins a les afectacions a les propietats privades i, quan es va aprovar el 2002, va generar 327 al·legacions. En aquell moment, només catorze dels afectats van decidir seguir lluitant i van dur el seu cas als tribunals. Pràcticament totes les protestes van acabar desestimades. Al llarg dels anys, però, van anar sorgint altres persones o propietats que se sentien perjudicades en el desenvolupament dels seus projectes i van iniciar noves pugnes amb demandes milionàries.

Hi ha hagut diverses espines clavades. Decisions preses i aprovades al 2002 que els afectats van recórrer i que uns jutjats que van avalar la reacció dels perjudicats. El darrer cas, destapat recentment per Diari de Girona, podria provocar l’enderroc de les naus de la Farinera Teixidor (antics magatzems, de 1924, obra de Rafael Masó). La protecció d’aquest tros d’edifici es va validar el 2002, per construir-hi un hotel, després que els amos portessin el cas als jutjats. Ara, l’Ajuntament estudia si ha de concedir la llicència.

Entre els «nyaps» urbanístics n’hi a hagut de diferents magnituds. Per exemple, hi ha l’enderroc de l’antic mercat de Santa Eugènia, amb unes expropiacions que es van considerar mal executades i que van suposar expropiacions basades en uns plans d’actuació que van acabar suposant pagar uns 650.000 euros més dels previstos inicialment. L’escola Bambini de Montjuïc va rebre una indemnització no determinada per patir la requalificació d’un terreny de 2.800 m2 i deixar-la sense possibilitat de construir-hi. Un altre cas fa ser un edifici de l’avinguda Ramon Folch. Fruit d’una derivació de la revisió del Pla, el TSJC va manar l’Ajuntament a legalitzar l’immoble a qui s’havia concedit una llicència irregular. Les obres a la façana van costar 170.000 euros.

Un cas més cridaner i polèmic és el del Garatge Forné (1956). El conflicte entre els propietaris i l’Ajuntament encara no ha acabat. Hi ha hagut negociacions entre les dues parts i en paral·lel al litigi als tribunals. L’any 2008, i en una decisió derivada del Pla General, es va incloure aquest immoble de l’arquitecte Joan Maria de Ribot en el catàleg d’edificis a protegir pel seu valor de la façana de vidre i la rampa interior en forma de cargol. Està situat al xamfrà dels carrers Lorenzana i Barcelona i havia estat la seu de la Seat. Els propietaris van dur el cas als jutjats i van demanar vuit milions d’euros pels «danys» causats amb la protecció de la finca, que els impedia qualsevol actuació de futur. El cas no està tancat.

També molt polèmic és el xalet Tarrús (1935), obra de Josep Maria Claret, al carrer la Rutlla. L’any 2002, la revisió del Pla va mantenir-li una catalogació que impedia poder edificar-hi. Els amos hi van veure un greuge respecte a les finques de l’entorn i van dur el cas als jutjats. Una sentència del TSJC obligava el consistori a indemnitzar els amos del xalet amb 2,3 milions. Després d’una negociació la xifra va rebaixar-se a 1,4 milions i dotar-los amb dret a edificar. L’Ajuntament va pagar, però els propietaris, incomplint l’acord, no van edificar res. Van demanar una primera llicència que va caducar i una segona que només era per fer reformes a la part existent. L’Ajuntament no descarta presentar una demanda pels incompliments, segons ha apuntat el regidor d’Urbanisme, Lluís Martí.

