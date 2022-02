Segons el padró municipal, a la ciutat de Girona viuen gairebé 103.000 persones que, segons els rebuts de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, tenen gairebé 70.000 vehicles de motor entre cotxes, motos, furgonetes, camions... És a dir, en altres paraules, a la ciutat hi ha més de sis vehicles i mig de motor per cada 10 persones. A les portes d’haver d’implantar, per normativa europea, una Zona de Baixes Emissions que, entre altres objectius, hauria de treure els cotxes i camions dels carrers de la ciutat, Girona té un índex de motorització de 665,1. Aquest índex marca el nombre de vehicles per cada mil habitants censats a la ciutat a 31 de desembre de cada any.

L’Ajuntament de Girona té publicats a la seva pàgina web registres de l’índex de motorització de la ciutat des de principis d’aquest segle i, fent la comparació per anys, el 665,1 amb què la ciutat va acabar el 2021 és la dada més baixa d’aquests darrers anys, amb l’única excepció de l’índex del 2012 (664,1). Reculant fins a l’inici de la sèrie històrica, l’any 2000 l’índex de motorització era de 780,8. En aquells moments hi havia uns 10.000 vehicles de motor menys que ara en una ciutat que, encara estava, però, lluny d’arribar a la xifra de 100.000 habitants censats (73.637). Eren gairebé vuit vehicles de motor per cada veí empadronat a la ciutat.

No és cap sorpresa, però entre els 68.290 vehicles de motor que paguen els impostos a la ciutat la majoria són turismes. En concret, 48.277. Per darrere hi ha motocicletes (11.067), ciclomotors (3.519), camions (3.877), tractors (580), remolcs (542), autobusos (274) i semiremolcs. Respecte a un any enrere, hi ha 629 turismes menys (48.906) i també ha baixat el nombre de ciclomotors (264); però, en canvi, hi ha 107 motocicletes més (han passat de 10.960 a 11.067). En total, en un any a la ciutat s’ha passat de 69.336 vehicles de motor a 68.290: 1.046 menys. Un lleuger descens que trenca amb la tendència al creixement, moderat, però constant, del parc de vehicles de la ciutat dels darrers anys en una línia semblant que la població de la ciutat que, precisament, va arribar a finals del 2020 al seu màxim històric: 103.369 persones empadronades.

L’aplicació de la Zona de Baixes Emissions que, per llei, Girona està obligada a tenir en funcionament l’1 de gener del 2023 podria tenir una influència en aquest part de vehicles de la ciutat. No està clar com s’aplicarà la ZBE a Girona, però si copiés el model de Barcelona, on els cotxes més vells i contaminants no poden entrar en el perímetre delimitat per les rondes, alguns d’aquests 68.290 vehicles podrien passar a ser de ben poca utilitat a Girona. El model de Barcelona, però, descomptat l’efecte pandèmia, no ha provocat una gran disminució dels cotxes que circulen per la capital. De fet, en el dia de la presentació de les propostes de Guanyem Girona per a la implantació de la Zona de Baixes Emissions, l’enginyer Gerard Feliu va destacar que la seva posada en funcionament hauria de servir per «millorar de veritat la qualitat de l’aire amb la reducció real de cotxes i no pas per substituir uns cotxes per uns altres, menys contaminants, però sense que el nombre total hagi baixat de manera significativa com ha passat a Barcelona».

Precisament, aquesta setmana, s’ha fet oficial que Girona rebrà més de tres milions d’euros del fons Next Generation per temes de mobilitat, entre ells, segons va explicar la portaveu del PSC, Sílvia Paneque, «la creació de dues zones de baixes emissions, l’aparcament dissuasiu de Mas Gri, l’adquisició de dos autobusos elèctrics i l’ampliació de la Girocleta». Un concepte de «dues zones de baixes emissions» que aporta més interrogants sobre com l’Ajuntament de Girona té previst aplicar els canvis en la mobilitat a la ciutat a partir del dia 1 de gener del 2023.