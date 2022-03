El Consell d’Adolescents de Girona està estudiant tres recorreguts en bicicleta per la ciutat amb l’objectiu de veure possibles millores, perills i punts forts i febles de la ruta per presentar propostes a les àrees de Mobilitat i d’Educació de l’Ajuntament tenint en compte si hi ha carril bici o no. Els recorreguts a analitzar són des del pavelló de Fontajau ►al pavelló del Pont Major; Des de Fira de Girona a la biblioteca Carles Rahola passant per l’estació d’autobusos; i des de la facultat de Ciències ►a la piscina de Can Gibert del Pla, passant pel parc del Migdia.

Aquest curs participen al Consell d’Adolescents 10 centres de secundària de la ciutat: Vicens Vives, Carles Rahola, FEDAC Sant Narcís, Maristes, Ermessenda, Montilivi, Sobrequés, Narcís Xifra, Montjuïc Girona International, Vedruna. Els vint consellers es reuneixen un dilluns al mes, representen als seus companys, 600 alumnes de primer i segon d’ESO. El regidor d’Educació, Àdam Bertran, ha exposat que des de l’Ajuntament són partidaris que «tots els infants i joves puguin desplaçar-se amb qualsevol dels mitjans de transport disponibles». En aquest sentit, ha indicat que «tot el que sigui buscar eines pedagògiques que ajudin a utilitzar aquests mitjans de manera habitual, tindrà el suport de l’Ajuntament». A parer seu, la feina escollida pel Consell va en aquest sentit: «Amb les seves idees, i les seves propostes els consellers intervenen en el disseny de la ciutat». L’any passat, el Consell ja va treballar també la mobilitat sostenible, amb una campanya de mobilitat sostenible en què ells mateixos eren els protagonistes.