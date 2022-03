Una família que viu en una masia de més de 200 anys d’història haurà de marxar-ne perquè està afectada per l’operació urbanística que ha de permetre la construcció del futur nou hospital Josep Trueta, entre Salt i Girona, a tocar de l’hospital Santa Caterina. Hi han viscut cinc generacions.

Diverses generacions de la família Bellsolà ha viscut en aquesta finca de 5.000 metres quadrats que conté un estany amb oques i dos burros -Bruc i Vito- i un edifici de tres plantes i que ocupa més de 1.000 metres quadrats. Unes rajoles d’una antiga rehabilitació marca que aquella reforma es va fer l’any 1.800. La família està desolada però assegura que «lluitarà fins al final» per evitar que els hi facin fora de casa i pensen portar el cas als jutjats quan hi hagi algun document que els hi permeti fer el pas. Això podria alentir tot el procés per al nou Trueta. Els besavis d’Olga Bellsolà van entrar a la masia com a masovers i l’avi va «comprar-la amb molt d’esforç i des d’aleshores hem anat lluitant per mantenir-la i reformar-la», lamenta.

Part de la finca tenen assumit que l’havien de perdre. És l’espai on ara hi passegen els burros i l’estany on hi ha les oques. Però la casa els va agafar per sorpresa i no pensen consentir-ho. «Ho he de deixar tot i marxar de casa?», es pregunta Bellsolà. La portaveu familiar explica que en una primera i única reunió, van seure amb representants municipals de l’àrea d’Urbanisme i que pensaven que haurien de parlar sobre els terrenys que tenen al costat, on hi ha aparquen camions i vehicles de grans dimensions. Però relata que els van informar que també «volien la casa sí o sí i sense negociació». «No hi ha hagut cap més reunió», apunta, Bellsolà.

Des de l’Ajuntament, el tinent d’alcaldia d’Urbanisme, Lluís Martí, lamenta la situació que està patint la família però remarca que els terrenys necessaris pel nou Trueta afecten la masia i que, per ara, no s’hi pot fer res. «Vam informar-los tant bonament com sabíem del que hi havia en relació amb el conveni que s’havia signat entre els ajuntaments de Girona i Salt i el Departament de Salut per al futur hospital i que afectava la casa».

Són els terrenys que Girona ha de posar a disposició de Salut «lliure de càrregues». Apunta que entén que «legítimament vulguin quedar-se allà on estan per raons sentimentals» la família estigui molesta i explica que l’afectació consisteix en una modificació puntual de Pla General amb un pla parcial i una reparcel·lació on la família «econòmicament hi sortirà guanyant» amb un seguit d’aprofitaments a la zona del Mas Masó. També detalla que ara mateix, el Pla General vigent ja no permet l’ús residencial en aquell terreny i que, hi continuen vivint fins que no es desenvolupi el sector. Per tant, amb independència de si hi havia d’anar l’hospital, a la llarga, quan es desenvolupés, no hi podrien seguir vivint.

El representant municipal explica que el projecte definitiu és el que marcarà exactament fins on han d’arribar les edificacions vinculades a l’hospital i les afectacions per serveis i vials. Però insisteix en què «Salut requereix una sèrie de metres quadrats determinats que engloba tot aquest àmbit i el de Salt per tirar endavant el projecte». I indica que «nosaltres i l’Ajuntament de Salt tenim l’obligació de posar a disposició de Salut aquests terrenys lliures de càrregues».

Estrip al doctor Brugada

El regidor d’Urbanisme no vol entrar a reobrir el debat sobre si els terrenys de Domeny que l’Ajuntament de Girona defensava per ubicar-hi el nou hospital hauria evitat problemes d’aquest estil. No obstant això, remarca que qui ara s’ha posat les mans al cap sobre l’afectació d’aquesta masia sigui el doctor Ramon Brugada que és precisament qui va ser el gran defensor de l’opció que va acabar escollint Salut, entre a tocar del Santa Caterina. «Potser no coneixia també la zona on proposa l’hospital si se sorprèn que hi hagi aquesta masia perquè adornar-se ara d’aquesta situació és sorprenent», ha conclòs.