Amb l’objectiu de millorar l’impacte de la recerca a les universitats catalanes, el govern de la Generalitat té en marxa des de l’any 2008 el programa ICREA Acadèmia que, amb ajudes de 40.000 euros anuals per persona durant un període de cinc anys, permet que els investigadors seleccionats redueixin les seves tasques docents i, d’aquesta manera, intensificar la seva dedicació a la recerca. En la darrera convocatòria, aprovada pel Departament d’Universitats i Recerca aquest mes de febrer, sis investigadors de la Universitat de Girona han entrat a l’ICREA Acadèmia en fet excepcional perquè mai n’hi havien accedit tants d’un sol cop. Es tracta de Moisès Esteban-Guitart (Psicologia), Miriam Cabré (Filologia), José M. Fernández-Real (Ciències Mèdiques), Xavier Lladó (Arquitectura i Tecnologia de Computadors), Marc Yeste (Biologia) i Quim Fort (Física).

En comparació amb altres universitats catalanes, en aquesta darrera convocatòria la UdG ha tingut més investigadors reconeguts amb el segell ICREA Acadèmia que universitats barcelonines com la UB; UAB o Pompeu Fabra i només la UCP, amb un més (set per sis), n’ha tingut més. I, en comparació amb altres anys, els sis investigadors d’ara s’afegeixen als altres sis que, actualment, estan dins dels cinc anys d’ajuts a què dona dret el reconeixement. Són Ramon Brugada (Ciències Mèdiques), Miquel Costas, Albert Poater, Anna Company i Xavi Ribas (tots quatre del Departament de Química), i Sebastià Puig (Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària). A banda d’aquests 12, dos investigadors més, el químic i exdirector de l’Escola de Doctorat Miquel Solà i la historiadora Rosa Congost, van rebre la distinció en el seu moment i ja han acabat els seus períodes de cinc anys.

Pel que als camps de recerca dels sis nous membres de l’ICREA Acadèmia vinculats a la Udg, Moisès Esteban-Guitart està centrat en la investigació sobre el món de l’educació amb temes «l’equitat i la justícia social». L’especialista en literatura medieval, Miriam Cabré centra la seva recerca en la cultura trobadoresca com a «pilar de la identitat cultural europea, responsable dels patrons poètics occidentals, les imatges amoroses i la ideologia cortesana».

El Cap de Secció de la Unitat de Diabetis, Endocrinologia i Nutrició Territorial de l’hospital Josep Trueta i membre del Departament de Ciències Mèdiques de la UdG; José Manuel Fernández-Real, investiga en el camp de la microbiota intestinal i la seva relació amb obesitat, diabetis., l’acumulació de ferro cerebral, trastorns del metabolisme...

Per la seva banda, des del Departament d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors, Xavi Lladó focalitza la seva recerca en «el processament d’imatges, reconeixement de patrons i visió per ordinador, amb especial atenció a l’anàlisi d’imatges mèdiques i concretament a l’àmbit de la neuroimatge».

El biòleg Marc Yeste, director del Centre de Biotecnologia de la Reproducció TechnoSperm de la UdG, ha centrat les seves investigacions en la biologia reproductiva en mamífers i la fisiologia dels espermatozoides. Finalment, un cas especial, és el de Quim Fort, Departament de Física que ja va ser distingit per l’ICREA Acadèmia el 2014 i ara hi ha tornat. En el seu moment, Fort va publicar una teoria matemàtica per determinar la importància relativa de la difusió de poblacions i la difusió d’idees en l’expansió del Neolític a Europa i té una llarga carrera investigadora amb nombroses publicacions i estudis internacionals.