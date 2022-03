«Aprofita l’oportunitat de reformar una casa al centre de Girona amb jardí.» Així comença l’anunci en un portal de venda d’habitatges quan es refereix a un immoble que ofereix per 315.000 euros i que està situat al número 137 carrer de la Rutlla. Observant la foto que acompanya el text s’hi detecta una barana de ferro tubular que volta el perímetre del terra i unes finestres petites en forma de cercle en un edifici amb una cantonada resolta en amb un cilindre. És el xalet Tarrús de l’arquitecte Josep Maria Claret i Rubira, construït el 1935 i d’estil racionalista.

Ubicat al número 137 de la Rutlla, l’anunci ressalta que la l’immoble disposa d’una terrassa en planta coberta de 161 metres quadrats amb orientació a sud. La casa té un semisoterrani d’aproximadament 60 metres quadrats amb obertures.

Finca protegida

La finca forma part de l’inventari del Patrimoni Arquitectònic. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat. A la fitxa del catàleg de l’Ajuntament s’hi explica que la coberta és amb un «terrat a la catalana». El mateix anunci exposa que «la casa està catalogada al catàleg de béns protegits de l’Ajuntament de Girona», motiu pel qual «no es pot enderrocar» tot i que sí que «es pot ampliar i/o reformar el 100% de l’interior».

El preu de venda és de 1.432 euros per cada metre quadrat en una finca de dues plantes i 220 metres quadrats construïts (115 metres quadrats útils), amb quatre habitacions i dos lavabos, en una parcel·la de 280 metres quadrats, amb terrassa i una plaça de garatge.

La protecció de la finca va provocar, des de fa anys, un litigi entre els propietaris i l’Ajuntament, que finalment, per decisió judicial es va decantar en favor dels veïns. Tot i això, un acord posterior aentre les dues parts va tornar a embolicar la troca, fins a dia d’avui.

El conflicte arrenca de lluny. L’any 2009, una sentència del TSJC va obligar l’ajuntament a pagar 2,3 milions d’euros als propietaris del xalet Tarrús pels perjudicis que els havia generat la protecció de la seva finca. L’ajuntament l’havia inclòs en un catàleg de protecció el 1995 i, per tant, els amos no podien edificar-hi. Una protecció que es va mantenir en la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana aprovat l’any 2002.

Incomplir el conveni

El jutge va entendre que la protecció havia impedit als propietaris lucrar-se amb la venda de part de la finca on hi volien fer pisos, tal com havia passat a tot l’entorn de l’immoble que havia crescut cap amunt. Finalment, l’ajuntament gironí i els propietaris van pactar un conveni on es fixava que el consistori pagava la meitat de la indemnització en metàl·lic -aproximadament 1,4 milions- i, l’altra meitat, es compensava permetent un espai per edificar (uns 568 metres quadrats) sense poder enderrocar el xalet, protegit.

L’Ajuntament va complir la seva part i va pagar aquell més d’un milió d’euros. Però els propietaris mai van edificar tot i està inclòs al conveni. Van demanar una llicència d’obres que va caducar. Van fer una segona petició, però només era per reformes interiors. El consistori estava valorant ara si denunciar els amos per incompliment del conveni.