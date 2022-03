Girona facilitarà l'empadronament de refugiats ucraïnesos perquè tinguin accés a sanitat i ensenyament. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, acompanyada de dues representants de la comunitat ucraïnesa, Tetyana Svirska i Oksana Atamanuyk, ha subratllat que la ciutat està "preparada" per acollir desplaçats per la guerra i que estan en contacte amb entitats i administracions per perfilar de quina manera s'articularà aquesta xarxa de suport.

Ja han arribat famílies ucraïneses a la ciutat que s'estan amb compatriotes. La Tetyana, per exemple, ha explicat que a casa seva hi ha dos veïns de la seva sogra que van haver de fugir i que el seu marit ha anat a recollir dos infants que s'estaran aquí mentre els seus pares "defensen el país".

La Tetyana i l'Oksana han agraït l'onada de solidaritat que ha desbordat les previsions de la comunitat ucraïnesa, que, en pocs dies, han passat de portar roba, menjar, fàrmacs i productes de primera necessitat amb furgoneta a omplir tres tràilers. Segons han explicat, continuaran recollint material al llarg d'aquesta setmana però ho deixaran de fer a partir de la setmana vinent. D'una banda, per les complicacions logístiques que té i, de l'altra i sobretot, perquè creuen que la millor manera d'ajudar amb allò que realment necessiten a Ucraïna és fent aportacions econòmiques a les entitats que treballen sobre el terreny allà o que s'encarreguen d'acollir aquí.

Per això, fan una crida a la ciutadania perquè facin donatius, per exemple, a la Creu Roja (entitat amb qui ja han col·laborat per aconseguir els permisos perquè els camions amb ajuda humanitària puguin creuar la frontera), a Càritas o a Metges Sense Fronteres.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la regidora de Drets Socials, Núria Pi, han remarcat que la ciutat està "preparada" per acollir refugiats i per fer-los acompanyament: "És una prioritat que puguin tenir cobertura sanitària. Per tant, nosaltres facilitarem les fórmules i els tràmits pels empadronaments. No sabem si serà una situació a curt, a mitjà o a llarg termini, ens estem preparant per fer aquest acompanyament i cobrir les necessitats que tinguin".

Ja han començat a arribar refugiats a la ciutat que, segons han explicat, s'estan amb famílies de compatriotes. La Tetyana ha exposat que ha acollit dos veïns de la seva sogra que van perdre la casa i que el seu marit està tornant de recollir dos nens: "Arribaran sense els pares, la mare va creuar la frontera amb Polònia i va decidir tornar per defensar el nostre país". "No he vist mai aquests nens en la meva vida però mai diré que no a gent que necessita ajuda".

La comunitat ucraïnesa s'està organitzant per fer aquesta primera acollida però l'alcaldessa ha concretat que les administracions, de la mà de les entitats que treballen en l'asil de persones, també s'estan preparant per poder donar resposta a les necessitat d'allotjament. En aquest sentit, ha concretat que la Generalitat ha posat a disposició el mail comiteacollida.igualtat@gencat.cat des d'on canalitza l'oferiment de suport.