El grup del PSC a l’Ajuntament de Girona demanarà a l’alcaldessa de la ciutat que convoqui una reunió urgent per informar els grups de l’oposició sobre quins són els seus plans en relació als terrenys de Girona per a la construcció del nou Hospital Trueta. El grup socialista ha explicat que l’equip de govern no els ha fet partícips de les seves intencions i que s’han assabentat pels mitjans de comunicació dels problemes, que consideren "greus" que se’n poden derivar.

La portaveu del grup socialista, Sílvia Paneque, ha lamentat que “la intenció del govern municipal d’afectar dues masies per a la construcció del nou Trueta ja no és bona i, a més, pràcticament assegura retards en el desenvolupament de l’hospital, quan realment és una prioritat absoluta que aquest equipament, que acumula retards, pugui ser una realitat l’any 2028”. “A hores d’ara desconeixem els terrenys concrets en els quals pensa el govern. Tot el que sabem del nou Trueta és que aquest projecte, que afecta moltes altres administracions, probablement es retardi per la decisió de l’Ajuntament de Girona d’afectar les masies de dues famílies que expressen la seva voluntat de defensar els seus drets als tribunals”, ha afegit Paneque.

En concret, dues masies, incloses al catàleg patrimonial de l'Ajuntament, amb diferents elements que estan protegits i que no es poden enderrocar.

Per la seva banda, la regidora Bea Esporrín ha explicat que la comissió d’Urbanisme de la Generalitat assenyala en un document que “l’Ajuntament està analitzant la situació jurídica dels sòls afectats per establir el sistema d’actuació que garanteixi el màxim de seguretat jurídica”.

El document, però, encara no va acompanyat de cap plànol. “Veiem que la comissió d’Urbanisme no indica l’abast concret dels terrenys de Girona per construir el campus de salut, sinó que decidir quins terrenys s’ocupen quedaria en mans dels dos ajuntaments”, explica Esporrín. “Precisament per això”, assenyala la regidora, “caldrà veure alternatives que puguin facilitar que el procés es faci sense afectar habitatges habituals o negocis i sense impediments que l’endarrereixin”.

“La responsabilitat de l’Ajuntament de Girona és aportar un pla que sigui el més convenient i això inclou també que sigui factible amb rapidesa, sense entrebancs que retardin la construcció del campus de salut. I en canvi ja se’ns estan anunciant complicacions”, assenyalen les dues regidores socialistes. “No pot ser que arribin dificultats des de l’Ajuntament de Girona per a un projecte que afecta altres administracions i que és absolutament necessari per a Comarques Gironines”.

El PSC afegeix que tot i que l’opció del govern municipal era en nou Trueta a Domeny, una vegada l’opció triada ha estat el Trueta a Salt, el govern de la ciutat ha d’implicar-se en el projecte amb responsabilitat i amb cura. En aquest sentit el grup socialista s’ha mostrat preocupat pel relat que les famílies afectades han fet de les seves trobades amb l’Ajuntament. Les dues famílies no descartes traslladar el cas als jutjats quan tinguin documentació que els ho permeti. Aquest fet, podria retardar tot el procés per al nou hospital.