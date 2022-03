Veïns d’un tram del carrer Santa Clara, al barri del Mercadal de Girona, han clavat cartells per reclamar als amos de gossos que no deixin que les seves mascotes orinin a la façana dels seus edificis. «Ens agraden molts els gossos, però la façana no és un pipcan. Gràcies per respectar la ciutat», s'hi pot llegir.