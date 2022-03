No tots els refugiats que creuen la frontera entre Ucraïna i Polònia fugen de la guerra en les mateixes condicions. Els que tenen poder adquisitiu lloguen cases i ocupen hotels a les poblacions poloneses prop del pas, o marxen en cotxe i després avió cap a diversos punts d'Europa. Altres, com la Nona i el seu nadó, depenen del suport que les ONG els presten a la mateixa frontera i al campament Przemysl. També troben la solidaritat de voluntaris de tot el món i d'ucraïnesos com el Sergi i el Miguel, dos joves que viuen a Llagostera i Múrcia i que han creuat Europa per recollir-los –amb set refugiats més- a l'estació de tren de Katowice, prop de Cracòvia. "Venim a buscar gent que no té res", diu en Sergi a l'ACN a pocs metres de l'estació.

L'acompanya en un altre cotxe en Miguel. Junts han recorregut 2.800 quilòmetres de carretera fins a Katowice. A Katowice, sota la neu, recullen Nona i el seu nadó. Viatjaran amb set refugiades més que han esperat pacientment. Nona va creuar la frontera en tren i espera reunir-se aviat amb una tieta a Palamós. "Hi he estat dues vegades", afirma en conversa amb l'ACN. La resta, com ella, han arribat fins aquí en tren després de dies de marxa. "Sabem que hi ha moltes dones amb nens, i nosaltres tenim moltes persones que estan oferint habitacions i ajuda", explica Sergi, que ara vol muntar una ONG que acompanyi econòmicament l'estada de les refugiades i els seus fills a Catalunya. "Des que va començar la guerra només penso a ajudar la meva gent", diu "i mentre estic aquí la meva dona està gestionant els refugis". En Sergi, com en Miguel, celebren l'ajuda rebuda. Des que va anunciar la seva intenció de portar refugiats a Catalunya ha rebut moltes mostres de suport, material i ofertes d'allotjament. "La resposta ha estat brutal, he conegut moltíssima gent que vol acollir i ajudar d'alguna manera". Sergi i Miguel no només venen a recollir refugiats. També portaran fins a Polònia ajuda humanitària que han recollit a Catalunya. Ja hi ha un camió a Llagostera llest per sortir, i en pocs dies n'arribarà un altre procedent de Polònia per tornar carregat. S'unirà als centenars de camions que estan traspassant la frontera en direcció a Ucraïna des d'aquest dijous. L'obertura de corredors humanitaris permet que fileres de desenes de vehicles, molts amb el logo d'ONG com la Creu Roja i Mans Unides, de camí cap a Lviv, la primera ciutat important d'Ucraïna. De Caldes de Malavella a Medika En sentit contrari, continua l'allau de dones, nens i gent gran que arriba a territori polonès amb l'alleugeriment d'haver deixat enrere la guerra. Els queda, però, la incertesa de no saber on passaran els pròxims dies, ni quan podran tornar a casa. A Medika reben ajuda i autobusos que els traslladen al centre comercial de Przemysl, convertit en el punt neuràlgic de la gestió dels refugiats. Aquest divendres arribaven autobusos de sis en sis, prop de 300 persones per tongada, i l'activitat de les ONG és febril. Al centre els esperen un centenar de voluntaris que els ofereixen menjar, una targeta sim gratuïta i joguines per als nens. Les botigues –ara buides- i els passadissos estan plens de nens jugant, persones descansant i voluntaris. A fora, alguns fan com en Sergi i Miguel i ofereixen transport a tot arreu d'Europa. Simplement, despleguen un cartó amb la bandera del país de destinació quan els autobusos obren les portes. En Sergi però, no tornarà a fer aquest camí: "És molt millor fletar un autobús gran, parlar amb els refugiats que vulguin venir a Espanya a través de les xarxes socials i reunir-los tots un dia aquí". Dels 1,2 milions d'ucraïnesos que han agafat el camí de l'exili, 650.000 ho han fet a través d'algun dels vuit passos de la frontera polonesa, segons ACNUR. A Medika són ja més de 100.000.