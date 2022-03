El grup municipal del PSC a Girona demanarà a l’alcaldessa, Marta Madrenas, que convoqui una reunió urgent per informar l’oposició sobre els seus plans en relació als terrenys per a la construcció del nou hospital Trueta. Els socialistes han criticat que s’han assabentat pels mitjans de comunicació dels problemes, que veuen «greus», que se’n poden derivar.

La portaveu socialista, Sílvia Paneque, ha lamentat que «la intenció del govern d’afectar dues masies per a la construcció del nou Trueta ja no és bona i, a més, pràcticament assegura retards en el desenvolupament de l’hospital, quan realment és una prioritat absoluta que aquest equipament, que acumula retards, pugui ser una realitat l’any 2028». «A hores d’ara desconeixem els terrenys concrets en els quals pensa el govern. Tot el que sabem del nou Trueta és que aquest projecte, que afecta moltes altres administracions, probablement es retardi per la decisió de l’Ajuntament d’afectar les masies de dues famílies que expressen la seva voluntat de defensar els seus drets als tribunals», va afegir.