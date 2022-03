«Dues persones referents i molt estimades per tots els veïns i veïnes». Així va definir l’alcalde Jordi Viñas a Josep Boó i Josep Maria Seguí que, el segon a títol pòstum, van rebre aquest dijous en un acte al Teatre de Salt el Premi Tres de Març «pel seu compromís en les activitats culturals i socials que s’organitzen a Salt i, al mateix temps, per la seva solidaritat i col·laboració desinteressada en suport a la ciutadania».

En el seu parlament, Boó es va definir com un «pencaire» que es troba «més còmode amb la bossa d’eines i els pots de pintura que fent discursos» i va recordar com «des de ben petit sempre he tingut la idea d’ajudar sense esperar res a canvi».

Del seu pas per les diferents associacions de Salt amb què ha col·laborat en les darreres cinc dècades, Josep Boó va recordar la Comissió de les Festes de Salt en la qual, fa ja gairebé cinc dècades, «érem una colla de jovent que ens volíem menjar el món, i quasi ho vàrem aconseguir, ja que la festa de Salt va ser la número 1 de les comarques gironines durant força temps». Boó va girar la mirada enrere per recordar unes Festes de Salt on «grans artistes com Teresa Rabal i Teresa Gimpera o grups com els Mustang i Los Sírex ens van fer suar molt dins de l’envelat».

De la Comissió de Festes a la del Reis en la qual, com a president durant 13 anys i col·laborador en una segona etapa que s’allarga fins ara, Josep Boó es va encarregar que les carrosses estiguessin sempre a punt. O, també, com a caracteritzat com a Rei Negre, paper on, «sense que s’adonessin mai de res», va tenir «sobre els meus genolls tant als dos meus fills com després als dos nets mentre els hi explicava aquell clàssic que us heu de portar bé». Parlant de la Comissió de Reis, Boó va tenir un agraïment especial per a la família de Can Marquès que, durant molt temps, els va acollir «cada dissabte quan fèiem les carrosses i ens deixaven guardar-les tot l’any a casa seva». De 74 anys, i veí de Salt des de fa més de seixanta, Boo també va recordar el seu pas pel Club de Petanca Salt, per l’Associació de Gent Gran de les Bernardes o per Kinbédeball a qui encara ajuda a muntar la carrossa de Carnaval.

Josep Boó va acabar el seu parlament lamentant «no haver pogut compartir aquest dia amb en Josep Maria Seguí». Els fills d’aquest, Mariona i Quim, van ser els encarregats de rebre el Premi Tres de Març a una persona, referent de l’Associació de Donants de Sang, que, en paraules de la seva filla, «la coneixia tothom a Salt, quan anaves amb ell a mercat no acabaves mai d’arribar al final perquè quan no es trobava un, es trobava a l’altre». Mariona Seguí va recordar el seu pare parlant de la passió per la Vall de Núria o per la música de Mark Knopfler a banda d’un caràcter que facilitava que «es fes amb tothom des del minut zero de conèixer-lo, era carismàtic i això feia que tothom l’apreciés i volgués col·laborar amb ell».