La secretària de l’Ajuntament de Salt, Lourdes Palomino, va deixar aquest 28 de febrer, la plaça a la corporació saltenca per anar a treballar al Consell Comarcal del Baix Empordà. Lourdes Palomino feia 25 anys que treballava al consistori del municipi del Gironès i en el seu darrer dia de feina, diferents treballadors i regidors del consistori van organitzar un acte de comiat al saló de sessions de l’Ajuntament. Durant l’acte de comiat a Salt se li van lliurar alguns obsequis i hi va haver diferents parlaments. De moment, la plaça s’ocuparà internament tot i que està previst que s’obri un concurs públic per tal d’escollir un nou secretari.

Lourdes Palomino va començar a treballar de secretària del consell Comarcal del Baix Empordà ja l’endemà, 1 de març. Des de l’organisme se li van desitjar «molts d’encerts» i se li va expressar la «confiança en la seva tasca futura» durant l’acte de benvinguda.