La colla castellera dels Marrecs de Salt ha reiniciat els assajos en el que esperen que sigui, ara sí, el punt de partida d’una temporada que volen viure sense entrebancs després de tants mesos afectats per la pandèmia i les restriccions que els han impedit trobar-se. Ahir era un dia gran. No s’havia aixecat cap castell de 9 ni s’havien classificat per la jornada de diumenge del concurs de Tarragona. Però es podien tornar a veure amb un horitzó net i clar. De color blau Ter, com les seves camises. De posar-se la faixa i tornar a fer pinya en tots els sentits. Era el dia escollit pel retorn als assajos. Per celebrar-ho van organitzat una petita festa amb un concert de Jaume Barri i una xocolatada prèvia als assajos a la nau de les Guixeres.

El president de l’entitat, Santi Cruz «Sanxo», admetia hores abans que la colla comença de «zero i mig» i que en aquest primer dia desconeixia la gent que entraria per la porta als primers assajos. Explicava que amb la pandèmia hi ha hagut una «baixada important» de socis. Ara el primer objectiu de la colla per aquesta temporada serà créixer en la massa social i a nivell tècnic. «Hem de tornar a aprendre. Ha d’aprendre la gent nova però també els que ja hi eren. Ens cal tornar a agafar la tècnica», insistia el representant dels Marrecs. «Sancho» va ser escollit president de la colla fa un dia i el cap de colla serà Baltasar Bosch «Balta».

Tornar amb castells de 7

Davant d’aquest escenari, la colla no es vol marca cap fita a nivell de castells. Com a molt «tornar a fer castells de 7 el més aviat possible», va explicar el president de la colla. Una meta que no semblaria difícil tenint en compte la progressió dels darrers anys dels saltencs que l’any 2017 ja aixecaven castells de 9 i que l’any següent van aconseguir acabar entre les deu millors colles al concurs de Tarragona. Quan havia de venir la festa grossa, amb l’aniversari dels 25 anys va començar a girar-se tot.

La pandèmia va provocar estralls a la societat i les colles castelleres, acostumades a moure’s en massa i a assajos massius van quedar molt tocades per les restriccions.

Recuperar la motivació

«Tornar aviat als castells de 9 no seria lògic», indicava «Sancho» que insistia que «pensar en grans castells seria irreal i posaria pressió a la colla». El president de l’entitat va remarcar que «el creixement ha de ser en consonància amb el creixement social i tècnic». «Els castells grans vindran amb molta gent i que estigui motivada», explicava. I apuntava que «tot això no es fa només fent castells» i anant a fer exhibicions a les poblacions on se’ls convidi a actuar sinó amb «activitats socials perquè som una colla castellera, però som molt més».

De moment, per «motivar» la gent, l’estratègia és fer menys actuacions però amb molta implicació de tothom a cadascuna. «Hem passat de les trenta actuacions d’anys anteriors a una vintena i quasi totes per les comarques gironines. Farem menys actuacions però amb la gent més motivada per ser-hi», va apuntar «Sancho».