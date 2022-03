Una cafeteria del barri de la Devesa-Güell ha estat l’objectiu dels lladres aquesta setmana. Hi van actuar la matinada de divendres i se’n van emportar la recaptació. Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Girona investiguen el robatori. Que és el segon que ha patit aquesta cafeteria, ubicada a la plaça de Prudenci Bertrana en només 15 dies.

El robatori es va produir a quarts de quatre de la matinada de divendres. Va ser en aquell moment que els Mossos de Girona van rebre l’avís de l’alarma i es van dirigir fins aquest punt del barri. En arribar-hi van veure que la porta d’accés havia estat forçada. A la zona no hi van localitzar cap dels lladres.

Mentre això succeïa també van alertar el propietari del local i un cop localitzat, aquest va comprovar que se li havien emportat els diners de la caixa registradora. Els propietaris van presentar al llarg del dia la denúncia pels fets. Aquest local és el segon cop a més que és l’objectiu dels lladres en tan sols quinze dies.

L’últim mes, la ciutat de Girona ha patit un repunt de robatoris en establiments, especialment bars i comerços. Aquest és un més i els Mossos d’Esquadra investiguen el cas i en busquen els autors. Uns delinqüents que sovint són multireincidents i que com va anunciar fa pocs dies l’ajuntament de Girona, en cas que se’ls detingui i tinguin aquest perfil preveuen presentar-se com a acusació per així intentar que entrin a presó o almenys, que tinguin prohibida l’entrada al municipi. Les darreres setmanes hi ha hagut sobretot robatoris de caixes automàtiques registradores en locals del Barri Vell de Girona. En un dels casos, els Mossos van enxampar un dels lladres gairebé in fraganti i van recuperar la caixa.