El grup del PSC a l’Ajuntament Girona considera que ha arribat el moment d’invertir en seguretat a la ciutat i, després de recordar que, segons els estàndards europeus, a la plantilla de la Policia Municipal li manquen trenta efectius, anuncia que donarà suport a les accions del govern municipal que «portin més seguretat a Girona». Els socialistes denuncien que el consistori liderat per Marta Madrenas no prioritza els temes de seguretat. «Hem repetit moltes vegades que falten agents. Hem demanat a l’alcaldessa que hi posi remei perquè no complim el que marquen els barems europeus, ens falten 30 agents a Girona per a complir-los»», explica el regidor socialista Joan Antoni Balbín en un comunicat fet públic pel PSC de Girona aquest divendres.

«Hem insistit molt durant els últims temps que la seguretat és bàsica per assegurar que Girona sigui una ciutat amb drets però també deures. Per això vam proposar a l’equip de govern un pla de seguretat i l’augment dels 30 agents en un període de 4 anys que es va negar a acceptar», insisteix Balbín. Basant-se en les dades del Ministeri d’Interior, recollides en l’informe de Balanç de Criminalitat del quart trimestre de 2021, Joan Antoni Balbin assegura que «queda reflectit que han augmentat a la ciutat els delictes greus i menys greus de lesions, delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, robatoris amb força a domicilis i establiments i els furts». La comissaria de Can Burrassó La futura comissaria de Santa Eugènia, que s’ha de construir en el solar de l’antiga masia de Can Burrassó, ha de ser un element important per al treball de la Policia Municipal i, per això, els socialistes demanen que «les obres finalitzin com més aviat millor, ja que aquest equipament és imprescindible per a la seguretat del barri». Sobre la demanda de Marta Madrenas, a través d’una esmena presentada per Junts a Madrid, que l’estat es faci càrrec de les despeses de construcció de la nova comissaria, el diputat gironí del PSC al Congrés, Marc Lamuà, replica ara que «és molt important no confondre la ciutadania amb afirmacions que no són possibles, encara que ens agradés molt a tots, crec que és molt comprensible que l’Estat no pot construir una infraestructura aliena a les competències de l’Estat».