Fira de Girona treballa amb la idea d’impulsar una nova fira a l’entorn de les motocicletes i els vehicles de dues rodes. La voluntat de la institució és que l’esdeveniment sigui realitat si no és aquesta primavera, la primavera vinent. Ja hi ha converses entre les botigues, concessionaris i marques per mirar si es pot fer en aquestes dates, que ho consideren una època molt bona de vendes.

Ho ha confirmat la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat. «Girona és una zona on hi ha molt mercat de motos i el sector ho demana», exposa la representant de la institució firal. Hi hauria tota mena de motocicletes i ciclomotors, però també patinets i bicicletes i vehicles de mobilitat personal de tot tipus. En tots els casos, hi haurà l’opció que el vehicle fos elèctric, o que no.

A l’estil de la Fira de Mostres

La fira funcionaria a l’estil de com ho fa el sector quan és present a la Fira de Mostres. Amb expositors repartits pel palau firal i la possibilitat de conversar directament amb els representants de les empreses i comerços que hi hagin tinguin estand.

En cas que aquesta primavera no es pogués tirar endavant la nova fira, Cunyat ha dit que treballarien perquè la primera edició fos l’any 2023. No obstant, es podria acabar creant un sector específic a la Fira de Mostres d’aquesta tardor mentre se segueix treballant per l’any vinent.

La presència de motos a tota la demarcació és notable. A la capital gironina hi ha uns 8.290 vehicles de motor, dels quals 48.277 són turismes, però hi ha 11.067 ciclomotors i 3.519 motocicletes que paguen els impostos a l’Ajuntament. Recentment s’ha implantat un servei compartit de motos elèctriques de l’empresa Silence que funciona al’estil de la Girocleta i amb un sistema de reserves per mitjà d’una aplicació de telèfon.

Un any farcit d’esdeveniments

Aquesta nova fira s’afegiria a les que ja estan previstes en el calendari actual al recinte firal gironí de la Devesa, promogudes pel mateix organisme o per empreses externes. Una programació més bastant més extensa que els darrers anys, afectats per la pandèmia. L’any 2022 arrencava amb la pista de gel i com a suport al Festival Internacional del Circ Elefant d’Or, que tenia la carpa a la Devesa però l’entrada i tot el servei de menjar i beure al palau firal. Properament ritme frenètic hi haurà un reguitzell d’esdeveniments. Hi haurà un acte dels premis de la revista musical Enderrock i a continuació serà el torn del Fòrum Gastronòmic, que arrencarà el 13 de març. Posteriorment hi haurà l’Expojove i l’exitós congrés Wast In Progress, sobre residus i medi ambient, que es farà a meitat del mes de maig. També hi haurà actuacions del Festivalot, el festival de música familiar de Girona. Entre aquestes esdeveniment és quan hi hauria la nova fira de motos i vehicles de dues rodes. A partir de l’octubre hi haurà el Girocòmic, la Fira de Mostres i Tot Nuvis i la pista de gel.

Fira del «Blockchain»

A banda de l’esmentada possible novetat a Fira de Girona, també està previst que s’hi traslladi la Fira del Blockchain (BxCat) que l’any passat es va fer al Parc Científic i Tecnològic. BxCat es farà del 4 al 5 de maig i té l’objectiu d’apropar la tecnologia Blockchain a la societat catalana, per tal que aquesta entengui la necessitat d’adoptar-la i així posicionar-se» com un país capdavanter, pioner i innovador». Sobre aquest esdeveniment, Coralí Cunyat s’ha mostrat convençuda que «a Girona funcionarà molt bé en un futur». Hi hauria activitats i conferències amb ponents de diferents àmbits.