L'actriu, dramaturga i productora madrilenya María Hervás ha estat distingida amb el premi Fundació Princesa de Girona en la categoria Arts i Lletres del 2022. El nom de la premiada s'ha anunciat aquest dilluns en el decurs de la inauguració del Tour del Talent que se celebra a Màlaga fins al dijous 10 de març. El jurat ha distingit "l'excel·lència i versatilitat" de la premiada com a actriu, dramaturga i productora, així com el "compromís" i el "vessant social" de les seves propostes. També se li reconeix la "manera d'entendre el teatre com a eina de reflexió i canvi".

Actriu de teatre, cinema i televisió, Hervás ha compaginat una trajectòria "sòlida" en teatre amb l'experiència en l'àmbit audiovisual, i ha desenvolupat projectes propis com a escriptora, adaptadora i directora, segons indica la fundació en una nota de premsa. El jurat, que ha atorgat aquest premi per unanimitat, ha destacat que "la sensibilitat, la creativitat i l'esperit de superació d'Hervás sintonitza amb les inquietuds del nostre temps i de les generacions més joves, que l'han convertit en un referent". Nascuda el 1987, Hervás és graduada en Estudis Superiors d'Art Dramàtic per l'Escola de Cristina Rota i té estudis de dansa clàssica i contemporània. Actualment fa el tercer curs de la carrera de Filosofia. Com a actriu ha obtingut guardons d'interpretació com el Premi Max, Unió d'Actors, Fotogrames, Ercilla, Miguel Mihura i quatre nominacions al Premi Valle-Inclán. En el camp audiovisual, suma més de 25 projectes de ficció entre llargmetratges i sèries de televisió.