L'Ajuntament de Girona comença a dibuixar un mapa de la ciutat en clau de gènere per detectar aquells llocs on les dones se senten insegures. «Volem que totes elles puguin moure's lliurement pels llocs i en el moment en què vulguin», afirma l'alcaldessa, Marta Madrenas. Per això, el mapa s'acompanyarà d'un pla específic per millorar aquells punts foscos que «coarten la llibertat» de les dones. Per saber quins carrers o zones generen més sensació d'inseguretat, Madrenas avança que es farà un procés «molt participat». En paral·lel a l'anàlisi de dades policials i d'indicadors estadístics, el consistori parlarà amb les gironines de tu a tu per detectar quins motius les porten a sentir-se insegures, i tirar endavant accions per revertir-ho.

El nou mapa en clau de gènere ha de permetre identificar sobre plànol aquells punts de la ciutat on les dones, quan hi caminen, se senten insegures. L'alcaldessa de Girona explica que no necessàriament s'han de lligar als llocs on s'han detectat delictes, perquè «la sensació d'inseguretat és molt subjectiva». Però allò que provoca, innegablement, és que les dones vegin coartada «la seva llibertat» i optin per no apropar-s'hi. «Volem que totes les ciutadanes puguin moure's lliurement pels llocs que vulguin i a les hores que vulguin; i per això, també necessitem augmentar la sensació de seguretat», subratlla Marta Madrenas. Per identificar els llocs de la via pública on cal actuar, l'Ajuntament engega ara el procés per dibuixar aquest mapa en clau de gènere, perquè com concreta l'alcaldessa, «una Girona segura també ho ha de ser en termes d'igualtat».

Per una banda, el consistori parlarà amb responsables policials, i també creuarà dades estadístiques recollides per la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (la UMAT). Però per l'altra, l'Ajuntament subratlla que la participació directa serà clau. «Farem servir mitjans tecnològics, però sobretot, allò que ens cal és que les dones ens diguin on és que se senten insegures, i ens en concretin el perquè», explica Madrenas. L'alcaldessa subratlla que, sobretot, el mapa en clau de gènere posarà l'accent en aquesta subjectivitat. «És tan important actuar per la seguretat real com lluitar també contra les sensacions d'inseguretat; perquè precisament, aquestes segones també impedeixen viure de manera lliure», diu Marta Madrenas.

Pla específic

«Podem tenir una ciutat més segura i amb menys delictes, però si la ciutadania no s'hi sent, tampoc serveix de res», afegeix l'alcaldessa. Per això, el nou mapa en clau de gènere també s'acompanyarà d'un pla específic per buscar solucions, i dur-les a terme, que permetin revertir aquestes sensacions d'inseguretat que pateixen les dones. «De mesures n'hi pot haver moltes; a vegades pot ser il·luminar millor un determinat espai o, en determinats barris, posar parades de bus a demanda a partir del moment en què es faci fosc», reflexiona Madrenas. «Però allò que ens cal, d'entrada, és identificar quins són aquells punts de Girona en què ens cal actuar», insisteix l'alcaldessa.

Marta Madrenas recorda que, precisament, el nou mapa de seguretat en clau de gènere és un dels compromisos electorals del programa de JxCat. L'alcaldessa admet, però, que les inundacions que va patir Girona arran del Gloria, i sobretot la pandèmia, han fet que aquest projecte no es pogués començar a dur a terme abans. Ara, l'objectiu és enllestir-lo com més aviat millor. «No serà un procés ràpid i fàcil, perquè segurament per fer el mapa ens caldrà ajuda externa; però si ho tenim a finals d'any, jo em donaré per satisfeta, perquè vol dir que a partir d'aquell moment podrem començar a entomar línies de millora», explica Madrenas. «Per a aquest govern, i ho hem dit moltes vegades, la seguretat és un dels eixos prioritaris», conclou l'alcaldessa de Girona.