Més de 1.500 persones, la majoria dones, participen en la manifestació del 8-M que ha començat poc després de les 18:00 hores a la plaça U d'octubre de la ciutat de Girona per reivindicar els drets de les dones i han clamat contra el masclisme.

La marxa, convocada per Coordinadora de Feminismes Anticapitalista de Girona sota el lema de "Fartes de sostenir allò insostenible", ha estat la més multitudinària de les dues convocades aquest vespre a la ciutat. A la plaça U d'octubre, s'ha llegit un manifest amb una crida ben clara: "No ens hem de conformar amb reformar el sistema, sinó que hem de destruir-lo. Ja n'estem fartes de sostenir allò insostenible!".

L'altra concentració, la de la plaça del Vi, ha donat veu a una desena de dones -i històries personals- per reclamar que s'erradiquin les violències i s'assoleixi la "igualtat real".

"Fartes de sostenir allò insostenible"

Centenars de persones -la gran majoria, dones- s'han concentrat a les sis de la tarda a la plaça U d'Octubre responent la crida de la Plataforma Anticapitalista Gironina. A l'escenari, la pancarta que el presidia era la que després s'ha convertit en capçalera de la manifestació que ha recorregut el centre de la ciutat: 'Fartes de sostenir allò insostenible'.

Després que les Xorigueres de la UdG fessin un pilar al mig de la plaça (amb l'enxaneta sostenint un tros de tela lila), hi ha hagut diverses actuacions musicals i les integrants de la plataforma han llegit el manifest d'aquest 8-M. Un text que ha donat veu a tots aquells àmbits i llocs de la societat, encara impregnats pel masclisme i el patriarcat, i on cal seguir lluitant per eradicar "la violència estructural" i aconseguir "la igualtat real".

"Les dones ens trobem en una clara posició d'inferioritat als nostres llocs de treball i patim una violència econòmica constant", començava l'escrit que s'ha llegit a diverses veus. El manifest també ha clamat contra la "feminització de la pobresa" i les dificultats que pateixen les famílies monomarentals, "abocades a la pobresa energètica i els desnonaments".

La Plataforma Feminista Anticapitalista ha reivindicat l'antiracisme, criticant que les dones nouvingudes no només han de conviure "amb l'opressió patriarcal i de classe, sinó també amb la racial i sovint, amb la irregularitat administrativa". El manifest subratlla, a més, que els drets aconseguits pel moviment LGTBIQA+ "no són garantia de res". "Les trans ens enfrontem a violència mèdica, social, política i laboral constantment, i les lesbianes i bolleres patim els efectes de l'assenyalament, la marginació i les agressions físiques i verbals constants", recull l'escrit.

"Braç armat del patriarcat"

L'escrit que s'ha llegit a la plaça U d'Octubre subratlla també que "la violència masclista és el braç armat del patriarcat". "El capitalisme ha dedicat esforços ideològics a vestir una reacció masclista i misògina que forma part de l'ADN de l'actual ascens feixista; cal prendre consciència de la necessitat de lluitar, ja no per emancipar-nos sinó per sobreviure", recull el manifest.

L'escrit també critica que, "malgrat que existeix una llei específica contra la violència de gènere", a les dones les segueixen "assassinant". "La igualtat formal garantida per les institucions burgeses és paper mullat", hi afegeix el manifest.

"Qualsevol dret adquirit amb sang i llàgrimes per les dones racialitzades, bolleres i trans és eliminat cada cop que la burgesia posa altaveus als partits reaccionaris, i no hi ha tribunal ni policia que els garanteixi", clama l'escrit. Per això, al final el clam és clar: "Davant tot això no ens hem de conformar amb reformar el sistema, sinó amb destruir-lo. Ja n'estem fartes de sostenir allò insostenible!".

Després de la lectura del manifest, les més de 1.500 persones que s'han aplegat a la plaça han començat una manifestació pels carrers de la ciutat. Entre d'altres, l'avinguda Jaume I, Santa Clara i el carrer Nou. Durant el recorregut, s'han escoltat proclames com "Sense la dona no hi ha revolució" "Visca la lluita feminista!" o "Sense la dona no hi ha revolució".

La marxa també ha estat plagada de cartells reivindicant el 8-M i els drets de les dones. 'Contra les cadenes del capital i del patriarcat', 'La meva menstruació no és un luxe', 'Ens volem vives' o 'Allò contrari al feminisme és la ignorància' han estat alguns dels lemes de les pancartes que han poblat la manifestació.

Concentració a la plaça del Vi

La Plataforma Feminista Gironina ha convocat un acte a les set de la tarda a la plaça del Vi per commemorar el Dia Internacional de la Dona. La concentració ha arrencat amb un manifest que han llegit vuit dones i que s'ha concentrat en diversos punts on les entitats, sindicats i partits que formen la plataforma volen actuar per reduir les desigualtats de gènere.

Les dones han reclamat una educació sexual i afectiva a les escoles perquè els joves s'eduquin sense sexismes i per fomentar les relacions lliures sense la violència sexual que apareixen en les pàgines de pornografia. Per altra banda, les membres de la plataforma també han demanat una llei contra el tràfic d'éssers humans per erradicar els negocis de les xarxes de tràfic de dones i menors que posteriorment exploten sexualment.

Una altra portaveu de la plataforma ha reivindicat el dret de les dones a decidir sobre el seu cos i a interrompre l'embaràs de forma segura sempre que ho vulgui. El manifest també exigeix erradicar la violència masclista de qualsevol tipus, la igualtat de condicions laborals i un sistema d'educació, salut i cures públiques igualitari i en clau feminista.

L'acte també ha comptat amb diverses actuacions musicals d'artistes que han composat lletres reivindicatives i feministes. També s'han llegit poemes i s'ha fet un minut de silenci per tots els feminicidis que s'han produït al llarg d' any. Poc després de les vuit del vespre han posat punt i final a la concentració.

Crida a conquerir la «normalitat feminista»

Hores abans, la Delegació de la Generalitat a Girona, la Diputació i l'Ajuntament s'han unit al Centre Cultural la Mercè i han fet una crida per conquerir "normalitat feminista" en l'acte institucional del 8-M.