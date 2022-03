Operaris i maquinària pesant van entrar ahir al matí al darrer solar pendent de reurbanitzar del parc Central i la plaça d’Europa de Girona. S’inicia així la reforma d’aquest espai situat entorn de la rampa de sortida i d’entrada d’autobusos de l’estació soterrada. La resta del parc Central està acabat i fins i tot, «inaugurat» des de meitat del mes de març de 2018, quan el secretari d’Estat d’Infraestructures, Transports i Habitatge, el popular Julio Gómez- Pomar, va visitar l’espai sense cap autoritat municipal i només amb la presència de càrrecs locals del PP. Els terrenys on ara s’actua van quedar fora d’aquella reurbanització per un llarg debat entre l’Ajuntament i el Ministeri de Foment i Adif sobre què s’hi hauria de posar exactament, tenint en compte també les diferents visions veïnals sobre el sector.

La constructora que es fa càrrec de les obres és Copcisa S.A., que va guanyar el concurs al qual s’hi havien presentat set empreses. Copcisa va reduir el pressupost inicial previst per Adif en més de dos-cents mil euros per ajustar-lo als 791.016,70 euros. El projecte, que s’hauria d’executar en uns dos mesos, preveu la creació d’un espai verd que s’omplirà de gespa, l’adequació d’una pista polivalent i la pavimentació de la resta de l’espai. Les obres també serviran per protegir la sortida de l’estació d’autobusos. A més, s’instal·larà un jardí vertical que cobrirà la sortida d’emergència de l’estació d’alta velocitat.

Un cop acabada l’obra del parc Central, a tocar de la plaça d’Europa, s’haurà posat punt final a l’actuació de l’Estat en aquesta zona de 2,5 hectàrees, on s’haurà fregat una inversió de quasi dos milions u mig per a la reurbanització. Són els treballs posteriors a la destrossa del parc per fer el forat de l’estació, quan van començar amb el tancament de tot el sector el 18 d’agost de 2008.

Marquesina, escultura i Boireta

Queda però encara una obra pendent, que depèn de l’Ajuntament. Es tracta de la instal·lació de la marquesina entre les dues estacions (Renfe i TAV). L’Ajuntament ha licitat dues vegades el projecte. Però, al primer concurs l’adjudicatària va fer fallida i, al segon, es va rescindir el contracte a l’empresa perquè no començava els treballs. A la zona però, encara hi ha diverses reivindicacions veïnals. Per una banda, el retorn de l’escultura d’Andreu Alfaro, que ara està a la Devesa o una obra d’impacte. La d’Alfaro és difícil que torni al seu lloc pel cost que suposaria el trasllat, en condicions. Per l’altra, l’obertura d’un bar a l’estil de l’antiga «Boireta», un fet que l’Ajuntament veu amb bons ulls i ho està estudiant.

La plaça d’Espanya

Els treballs d’Adif a la zona però, no estan. A l’altre costat de les vies del tren encara hi ha el solar dur i buit de la plaça d’Espanya mentre l’Estat i l’Ajuntament estan embrancats en l’enèsim picabaralla. El conflicte, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (antic Ministeri de Foment) i l’Ajuntament, és sobre si l’administració gironina ha de pagar una part de la reforma. Això es deu a la negociació sobre la propietat i valoració de diferents terrenys de les dues institucions al voltant de l’estació i el traçat ferroviari.

La vella plaça d’Espanya havia estat un aparcament en superfície, amb zones verdes i la locomotora que ara està guardada als magatzems de les brigades municipals a Mas Xirgu. Tot va acabar arrasat per les excavadores per les obres del TAV. El 2009 es va enderrocar la històrica estació d’autobusos del parc Central, mentre es feien les obres de l’alta velocitat i es va fer la provisional a la plaça d’Espanya. Adif va desmuntar l’estació de la plaça d’Espanya a finals del 2017 quan es va inaugurar la soterrada al parc Central. Des d’aleshores, la plaça és un desert de ciment.