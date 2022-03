La pandèmia es va quedant enrere i, tot i els núvols per al creixement econòmic que representa la guerra a Ucraïna amb l’augment del cost de l’energia i els cereals, la recuperació del mercat laboral és una realitat constatable a Girona. Per primera vegada, la ciutat ha tancat un mes de gener amb més de 80.000 persones afiliades a la Seguretat Social: 80.368. Són un 3,51% més que el desembre i representen un 6,06% respecte al gener del 2021 segons es destaca en el darrer Informe Socioeconòmic publicat per l’Ajuntament.

«Les dades són molt bones, però no són fruit d’un dia, d’un mes o d’un treball de sortida de la pandèmia, sinó d’una carrera de fons que fem al costat dels diferents sectors per diversificar el nostre teixit econòmic i no dependre en excés de sectors cíclics com pot ser el turisme», valora la regidora de Promoció Econòmica de Girona, Glòria Plana, que destaca que les dades de la ciutat «són millors que les de la resta de la demarcació o que del conjunt de Catalunya». Per exemple, detalla Plana, «en l’evolució intermensual, a la ciutat l’afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 3,51% mentre que a la demarcació ha baixat un 0,95% i a Catalunya un 0,50%».

Des de l’any 2005, sèrie temporal de l’informe, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Girona no havia superat mai les 80.000 persones en un mes de gener. El moment més baix va ser el 2013, quan en el mes de gener la xifra era de 60.642 persones (un 32% menys que ara), i des de llavors ha anat pujant progressivament gener a gener fins a les 75.773 de l’any passat i les 80.368 d’aquest. En el darrer mes Girona ciutat va registrar 5.191 noves altes a la Seguretat Social, la xifra més alta dels darrers divuit anys en un mes de gener.

Més enllà de la data concreta del primer mes de cada any, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Girona ja havia superat les 80.000 persones en un algun moment concret del 2021, coincidint amb moments d’aixecament de les restriccions sanitàries. El pic màxim són les 81.154 persones afiliades a la seguretat social el novembre del 2021, mentre que el mínim són les 60.642 que, precisament, es van donar en un mes de gener (2013)

Millors dades que l’entorn

Les bones xifres de Girona no són cap excepció perquè la tendència positiva és general. Però, com recorda Glòria Plana comparativament, les de la ciutat són millors que les del conjunt de les comarques gironines i les del global de Catalunya: Girona (6,06% d’augment respecte fa un any i 3,51% respecte al mes anterior), Comarques Gironines (+4,78%/-0,95%) i Catalunya (3,79%/-0,50%). Per tant, entre el desembre del 2021 i el gener del 2022, a la ciutat Girona es va incrementar l’afiliació a la Seguretat Social a diferència del que passava al seu entorn.

«Treballem perquè Girona, com a capital de demarcació, faci de tractor econòmic respectant les diferents característiques específiques de cada lloc concret», argumenta Plana que defensa que tot el treball que s’ha fet, i es continuarà fent, es basa «en la concertació entre la part pública i la privada que hem de treballar en la mateixa direcció».