Girona, Temps de Flors, l’esdeveniment artístic i floral que se celebra a la capital gironina cada mes de maig amb l’objectiu d’atraure milers de visitants amb muntatges i dissenys amb flors i plantes busca un enginyer per tal que elabori un «certificat tècnic» que validi que l’esdeveniment es pot fer amb totes les garanties. Serà el primer cop que es requerirà un servei d’aquest tipus, tot i que l’any 2019 i el 2021 es van fer dues contractacions menors.

Com a esdeveniment extraordinari que és, l’Ajuntament ha d’elaborar un document sobre la mostra on es detalli tot el referent al funcionament i la seguretat de l’esdeveniment. El gabinet d’enginyeria que haurà de certificar que tot és correcte haurà de veure prèviament totes les propostes presentades, els llocs on s’ubicaran i tenir una visió global de l’activitat. Aquesta enginyeria és la que detallarà, per exemple, d’acord amb això, com s’han de moure els visitants (regularà els fluxos indicant on caldria un sentit únic per als vianants). També manarà instruccions com ara on s’han de col·locar els extintors o si algun muntatge conté materials o formes que puguin resultar perilloses. Per exemple, si pengen objectes en excés o si poden provocar caigudes. L’informe s’entregarà als Bombers. A banda de tot aquest treball previ, també es farà una visita sobre el terreny amb tècnics de l’àrea de promoció Econòmica i amb bombers, per comprovar que s’ha complert tot el que s’havia indicat en el document.

La idea és que l’enginyeria que faci l’encàrrec per aquesta edició tingui opció de repetir-ho quatre anys més repetint la mecànica d’anàlisi. La possibilitat de pròrroga ve motivada pel fet de donar continuïtat a la prestació del servei i de simplificar de la càrrega administrativa. S’estima que el cost anual de la contractació voltarà els 5.500 euros.

L’edició d’enguany tindrà lloc principalment en espais exteriors atesa la situació pandèmica, tot i que ja es recuperen alguns indrets interiors emblemàtics, però la idea dels organitzadors és que l’any vinet es torni a fer una edició «amb la reobertura de tots els espais que originàriament han format part de l’exposició, tant interiors com exteriors», segons consta en un informe sobre la contractació.

Per això, l’Ajuntament considera necessari elaborar i consolidar un nou projecte tècnic certificat que contempli els espais pertinents de la mostra i alhora determinar una sistemàtica de seguiment i avaluació que «garanteixi la millora continua de l’esmentat projecte tècnic».