Un incendi en un pis del carrer Puigmal de Girona va cremar totalment el menjador la passada matinada. Els Bombers van rebre l’avís quan faltaven dos minuts per la una de la matinada i els efectius del cos van haver d’entrar a la força al pis, situa a la primera planta, ja que en aquell moment no hi havia ningú dins. El foc va deixar molt afectat tot l’habitatge pel fum i l’alta temperatura. La resta d’inquilins del bloc van ser evacuats o confinat sals seus domicilis, però no hi va haver cap ferit