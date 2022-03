Un accident de trànsit aquest migdia a l'entrada de Llambilles ha provocat un ferit que ha estat evacuat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'avís dels fets és de les 11.48 hores al quilòmetre 23 de la C-65, quan segons el Servei Català de Trànsit, dos vehicles han xocat de forma lateral per fregament mentre conduïen per la via, prop de la rotonda d'entrada a Llambilles en sentit Girona.

Els Bombers de la Generalitat, els Mossos i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han acudit al lloc dels fets. Un dels afectats ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat en ambulància fins al Trueta. Dos implicats més han resultat il·lesos, i cap dels afectats ha quedat atrapat al vehicle.