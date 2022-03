Al llarg d’un any, l’Ajuntament de Girona signa una cinquantena de convenis amb diferents associacions, clubs esportius o empreses per ajudar-los, a vegades amb una aportació econòmica i altres cops sense, a tirar endavant les seves respectives a la ciutat. Convenis que són públics, tant pel que fa al nom de qui en resulta beneficiat com per la quantia econòmica, a través del portal de transparència del consistori. Aquest 2022, l’Ajuntament de Girona encara no havia fet públic cap conveni fins ara que, aquesta setmana, han confirmat els acords amb Incatis, amb la Fundació Cultural Circus Arts Foundation i amb la Confraria de Jesús Crucificat-Manaies de Girona amb unes aportacions econòmiques de 50.000, 65.000 i 65.000 euros respectivament.

Amb Incatis el conveni és per a «l’organització del Fòrum Gastronòmic de Girona 2022», amb Fundació Cultural Circus Arts Foundation per a «l’organització del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or i del Gran Circ de Nadal de Girona de l’any 2022», i el cas dels manaies per una «addenda del conveni per a l’organització de la cavalcada de Reis 2022 i els actes de la Setmana Santa de l’any 2022».