El grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Girona ha denunciat aquest dimecres que "la reducció d'un grup de primer d'ESO que el Departament d'Educació ha previst per al curs vinent a la ciutat de Girona acabarà provocant ràtios per sobre de la legalitat i per sobre del que és pedagògicament desitjable". Segons detalla el regidor socialista, Quim Ruhí, la proposta que el departament va presentar la setmana passada al Consell Escolar Municipal el curs vinent els grups de primer d'ESO a la ciutat passarien de 27 a 26.

"Sembla que el Departament continua amb la seva idea de no preguntar ni escoltar per prendre les seves decisions. Des del Consell Escolar Municipal hem presentat els nostres arguments i queixes i esperem que es rectifiqui", explica Ruhí que recorda que "a secundària no ha arribat encara la baixada de matrícules i dels 1.310 alumnes matriculats aquest curs -fins al febrer- ja se'n preveuen 1.307 per al curs vinent". I, també, que aquest curs els instituts de la ciutat han rebut 50 nous alumnes de primer d'ESO "sense que això hagi comportat que s'augmentés cap grup" en arribada de noves matrícules que, de cara al curs vinent, "res no fa pensar que seran diferents que les de l'actual".